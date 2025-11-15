Listos los 15 finalistas del premio que reconoce a los mejores educadores del país

Imagen de referencia. La premiación se hará en marzo de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya se conocen a los primeros 15 semifinalistas del National Teacher Prize Colombia 2025, la versión local del Global Teacher Prize, cuyo fin es reconocer a los maestros y directivos docentes, “que demuestran que educar también es transformar realidades y construir país desde la escuela”.

En esta primera versión se ha buscado a educadores y comunidades educativas de instituciones públicas, de caja de compensación y/o mixtas que están transformando la educación en el país a través de la innovación y el liderazgo pedagógico.

Para ello, se entregarán premios en tres categorías: “Maestro que transforma”, para docentes; “Directivo docente que inspira”, dirigida a rectores, coordinadores y directores rurales, e “Institución educativa que moviliza”, en el que se reconocerá a los colegios que han trasformado su proyecto educativo.

Nominados al National Teacher Prize Colombia 2025

En la primera categoría, la de “Maestro que transforma” los semifinalistas son:

Gonzalo Antonio Fernández de Casanare, con su proyecto Sembrando Desarrollo .

Andrés Camilo Cardona de Antioquia, con su propuesta PROYECTIVIDA.

Yanilis Romero de Montería con su proyecto STEMGLISH+ H.

Carlos Mario Díaz de Caldas, quien con su proyecto BANKANILADRICLADOCIGABIONICA impulsa el pensamiento crítico y la educación ambiental en zonas rurales.

Ricardo León Sánchez de Cartago, creador de Más Cerca de las Estrellas, un puente entre la curiosidad científica y la NASA.

En la categoría “Directivo Docente que Inspira” se encuentran:

Otoniel Gómez de Villavicencio con el proyecto Los Audiovisuales como Estrategia de Transformación .

Ruth Estella Miranda de Bello con la propuesta Liderazgo para la transformación: un viaje guiado por la evidencia y el corazón.

Christian Fernney Giraldo de Medellín con su apuesta por la TransformAcción Escolar: Investigación en Contexto.

Martha Isabel Mera de El Cerrito con el proyecto Mi Institución Educativa Territorio Paz , que fortalece la convivencia desde la restauración.

Wilman Enrique Pérez de Atlántico con su propuesta por el nivel muy superior que apuesta por la calidad educativa desde el fortalecimiento de la gestión directiva.

Finalmente, en la categoría “Institución Educativa que Moviliza” están:

Elmer Noriel Ordóñez, desde Pitalito, Huila, lidera un modelo de innovación pedagógica con sentido ambiental, pertinencia territorial y alto impacto educativo.

Jimmy Alexander Giraldo, de Bogotá, quien lidera un modelo integral con un enfoque basado en la innovación pedagógica, la equidad educativa y la sostenibilidad ambiental y social.

Gloria Milena Escobar de Popayán, Cauca, quien transforma las limitaciones en oportunidades, convirtiendo una institución con espacios reducidos en un escenario vivo de aprendizaje, convivencia y esperanza.

Álvaro Parra Ibáñez, del Liceo Mayor de Soacha, quien convirtió su colegio en un modelo de innovación y comunidad a través del trabajo colectivo y el sentido de pertenencia.

Wilson Javier Álvarez Rodríguez, de Chía, Cundinamarca, promueve entornos de aprendizaje que conectan espacio, emoción y conocimiento.

Los ganadores del premio se llevarán 10 millones de pesos, los segundos 5 millones de pesos y los profesores, directivos e instituciones en el tercer puesto recibirán 2,5 millones de pesos. Además, a todos los ganadores tendrán una producción audiovisual de su experiencia grabada en sus instituciones, así como obtendrán una suscripción anual de El Espectador (plan básico) y serán reconocidos durante una gala oficial de premiación en Bogotá.