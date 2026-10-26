Lluvias dejaron cerca de 300 familias damnificadas en Timba, Jamundí

En videos compartidos en redes sociales se evidencia que las lluvias que se registraron en la tarde y noche del pasado sábado 24 de octubre estuvieron acompañadas de fuertes…

Una emergencia se registra en el corregimiento de Timba, en Jamundí, donde las lluvias que se presentaron este fin de semana provocaron graves afectaciones que incluyen casas destechadas, árboles caídos e inundaciones que dejaron a por lo menos 300 familias de la zona damnificadas.

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En videos compartidos en redes sociales se evidencia que las lluvias que se registraron en la tarde y noche del pasado sábado 24 de octubre estuvieron acompañadas de fuertes vientos que provocaron daños en tejados de varias viviendas, así como la caída de árboles.

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En algunos sectores también se registraron encharcamientos, por lo que la alcaldía señaló que se trasladó a la zona afectada para adelantar un censo de las afectaciones y damnificados. A la par, la comunidad pidió celeridad para dar ayuda a quienes tuvieron graves daños en sus viviendas.

#Lluvias | Según información preliminar cerca de 300 familias afectadas por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en el corregimiento de Timba en #Jamundí, sur del #ValledelCauca. pic.twitter.com/21dm32zyR1 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 25, 2026

Esta emergencia se registra a la par de la que se presentó en la costa Caribe, donde las lluvias dejaron a centenares de personas damnificadas, especialmente en Santa Marta, donde se tuvo que decretar la alerta roja para atender la magnitud de las afectaciones.

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En Cartagena se reportaron más de 300 viviendas afectadas por las lluvias, mientras que en Barranquilla, el cuerpo de Bomberos señaló que tuvieron que talar un árbol y rescatar cuatro vehículos que fueron arrastrados por las lluvias.

El Ideam señaló que la influencia del sistema extratropical Josephine estaría favoreciendo el ingreso de humedad hacia el Caribe, con acumulados estimados entre 100 y 130 milímetros que podrían continuar provocando lluvias en los primeros días de esta semana.