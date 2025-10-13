Lluvias en Barrancabermeja dejan más de 90 damnificados; mujer sobrevivió a alud

Las lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado y provocaron la creciente del caño La Bendición de Dios. Foto: Archivo Particular

Organismos de socorro de Santander confirmaron el aumento de los damnificados por cuenta de las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana en Barrancabermeja y que dejan dos personas heridas, entre ellas una mujer que terminó atrapada por un alud.

Las fuertes lluvias que se presentaron en la noche del pasado 11 de octubre causaron el colapso del sistema de alcantarillado y el desborde del caño La Bendición de Dios, lo que provocó inundaciones en por lo menos 24 barrios del Barrancabermeja, así como afectaciones en los municipios de San Vicente de Chucurí y Macaravita.

De acuerdo con Doralba Parada, directora de Manejo de Desastres de Barrancabermeja: “hemos podido visitar la Comuna 2, el barrio Pueblo Nuevo, sector de Las Lavanderas, donde hubo aproximadamente 28 familias afectadas. Posteriormente, nos dirigimos a la Comuna 4, el barrio Santa Bárbara, por el sector de La Carrilera. También fueron 30 familias afectadas a las cuales les hicimos entrega de las ayudas humanitarias”.

Sumado a esto, la funcionaria explicó que se atienden a los habitantes del barrio 9 de agosto, donde se presentaron graves afectaciones por las inundaciones, que en varias zonas superaron el metro y medio de altura, pero además por un alud de lodo que dejó atrapada a una mujer.

Se trató de Luz Dary Herrera Henao que, según relató su hermana Janet Herrera Henao a Noticias Caracol, “estábamos durmiendo cuando la lluvia fuerte nos tumbó parte de la vivienda como a las 12:00 a.m. La otra parte quedó agrietada. Teníamos un niño de dos años, otro de 16, y mi hermana de 48 años, que ahora está en cirugía.Está golpeada, con fractura en la cadera y laceraciones internas”.

Sobre el rescate, el cuerpo de Bomberos del municipio indicó que a la zona llegaron seis bomberos acompañados de tres vehículos, para hacer tanto la evacuación del sector por el riesgo de nuevos deslizamientos y el rescate de la mujer.

🚨 #AEstaHora continuamos entregando ayudas humanitarias a las familias afectadas por las lluvias.



También estaremos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, ropa y materiales de construcción en el segundo piso del edificio Súper Estrellas. pic.twitter.com/Aixt2KapXb — Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) October 13, 2025

Por su parte, tanto la alcaldía como la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander indicaron que continúan haciendo el censo de damnificados en el municipio y la entrega de kits de emergencia.

Sumado a esto, se conoció que las fuertes lluvias dejaron incomunicados a los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí, por caída de la banca asfáltica, mientras que Isagén anunció que abrirá las compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido a que el embalse Topocoro está llegando a su máxima capacidad.

Esto se debe a la creciente de los ríos Suárez y Chicamocha, de los que se alimenta el embalse, por lo que pidieron a la comunidad aledaña al río Sogamoso abstenerse de ingresar a él entre Puente La Paz y la presa Latora y activar todas las medidas de emergencia por una posible creciente.

Sumado a esto y ante el inicio de la temporada de lluvias, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander recomendó a los habitantes de la región “evitar conducir cuando se presenten fuertes lluvias, evitar estar en zonas despejadas cuando se presentan tormentas eléctricas, asegurar cubiertas, limpiar sumideros y alcantarillas. Es importante seguir las recomendaciones emitidas por los consejos municipales de gestión de riego y las autoridades locales”.