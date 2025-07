“Lo hizo por hacerme daño a mí”: padre de niña asesinada por su mamá en Manizales

Imagen de referencia. La madre de Antonella, Silvana Torres, no aceptó los cargos imputados. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El padre de Antonella López Torres, la niña de dos años y once meses asesinada por su mamá, en Manizales, el pasado sábado 26 de julio, dio detalles de la relación con Silvana Torres, madre de la bebé y aseguró que la mujer habría actuado como venganza tras el fin de su relación.

Lea: Habló la familia paterna de la niña asesinada por su mamá en Manizales

El hecho se registró en el barrio San Sebastián. Vecinos indicaron que escucharon gritos y ruidos, por lo que alertaron a las autoridades, quienes encontraron que la mujer se había intentado agredir, mientras que la niña tenía graves heridas en el cuello con arma blanca, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

El fin de semana fue legalizada la captura de la mujer en flagrancia, mientras que el pasado lunes 28 de julio se realizó la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado contra menor de 14 años. Las autoridades señalaron que aunque se encontraba en un centro asistencial, Silvana Torres no presentó heridas de gravedad.

Sobre lo ocurrido, López dijo a La Patria que “ella lo que hizo, lo hizo por hacerme daño a mí. La niña era mi vida entera, yo la amaba con mi corazón y esa fue su venganza”. Sumado a esto, relató que se trataba de una relación conflictiva, en la que no le permitían llevarse a la niña para visitar a su familia.

Puede interesarle: Legalizaron captura de mujer que asesinó a su hija de 3 años en Manizales

“Se pasaban de sobreprotectores cuando se trataba de yo estar con Antonella. Yo, con tal de estar con mi hija, iba siempre a verla y cada que viajaba a San Sebastián, ella, si no estábamos juntos, me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger. Trataba de incomodarme siempre”, añadió Torres.

Finalmente, indicó que la alcaldía de Manizales le ha dado ayuda psicológica y agradeció a la comunidad que hizo la velatón. “Gracias por esa ayuda emocional. Esperamos justicia. No siento odio, siento tristeza. Hay mucha gente sufriendo por esto, como la familia de ella y la mía”.

Un allegado a la familia aseguró que Juan Camilo López intentó obtener la custodia de su hija, motivado por el presunto maltrato y descuido en el que se encontraba la niña. “Nosotros lo advertimos. Pedimos ayuda en varias ocasiones al Bienestar Familiar, a la Fiscalía, pero no nos escucharon”.

“Pasé muchas humillaciones para ver a mi hija. Solo rogaba por verla, por jugar con ella”, agregó López. La Policía, por su parte, confirmó que tiene el cuchillo con el que la mujer habría atacado a su hija, un celular y varias cartas escritas a mano.

Mientras avanza el proceso, en el que el abogado de Torres pidió la inimputabilidad por la condición mental de la madre de la niña, los habitantes del barrio San Sebastián han realizado velatones pidiendo justicia y prepraran una marcha en memoria de la niña.