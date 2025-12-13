Logo El Espectador
Lo que está en juego en las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga 

En la puja por la Alcaldía de la ciudad se juega la continuidad del gobierno de Jaime Andrés Beltrán y el resurgir de clanes políticos y maquinarias tradicionales. De por medio están la crisis de seguridad y necesidades como la reactivación del sistema de movilidad del área metropolitana.

Mónica Rivera Rueda
13 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del domingo.
Foto: Registraduría

Hoy Bucaramanga elegirá al nuevo alcalde de la ciudad, quien gobernará por los próximos dos años, en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada recientemente por el Consejo de Estado tras determinar que incurrió en doble militancia al apoyar a candidatos al Concejo y a la Asamblea que eran de partidos diferentes al que le dio el aval. En la lista de las elecciones atípicas hay ocho candidatos de todas las vertientes, de los cuales tres han encabezado las encuestas.

Entre los candidatos están el exjuez Rubén Martínez, quien...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

