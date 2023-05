Lo que se sabe del carro de valores que intentaron robar en Valledupar

La Policía realizó una persecución desde el centro hasta las afuera de la ciudad, donde los lograron capturar. Foto: @CesarNoticias1

Recientemente se conocieron imágenes de una persecución por parte de motorizados de la Policía Nacional que iban detrás de un vehículo de valores de la empresa de seguridad estadounidense Brinks, donde hubo fue cruzado. La razón fue un intento de robo al automotor que terminó siendo frustrado por los agentes.

Recientemente se realizó la audiencia preliminar de legalización de captura donde quedaron implicados cinco personas, entre ellos tres empleados de empresa de valores, que pretendían robar el vehículo blindado con más de mil quinientos millones de pesos, en medio del Festival Vallenato que se desarrollaba en la ciudad, puesto que querían aprovechar que la Policía estaba ocupada en el evento.

Sin embargo, resultó fallido la hazaña y los responsables fueron identificados como Federico Guillermo Gebawer de (55 años), Pedro Luis Ospina (48 años) y Leandro Argüelles Vergara (34 años), que pertenecían a la entidad, así mismo, Shirly Naybeth Clavijo y Deyci Lilibeth Nieves Villalobos. Todos se declararon como inocentes de los delitos imputados como concierto para delinquir, daño en bien ajeno, hurto calificado agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

Horas antes, de la audiencia también se conoció que la Policía de Infancia y Adolescencia, en conjunto con el ICBF, rescataron a una menor de seis años que permaneció cerca de 20 horas encerrada en una vivienda de la Urbanización Santorini, ubicada al occidente de la ciudad, que sería hija de una de las mujeres presuntamente responsables.

¿Cómo fue el intento robo?

La tercera persona que acompañaba a los implicados Pedro Luis y Federico contó al fiscal y este lo relató en la audiencia. Aseguró que que “entramos al Éxito, recogimos el servicio y salimos; se supone que yo debía salir primero para visualizar que no estuviera nadie sospechoso. Se levantó el señor Federico y Pedro, yo me quedo atrás, cuando salgo ellos están prácticamente montados en el carro, yo me quedo detrás porque tenía que esperar que me devolvieran el carné”.

Agregó que se encontraban en el Almacén Exito, pero ellos no cumplieron el protocolo de seguridad. Luego llegaron las dos mujeres encapuchadas en compañía de Leandro, quien trabajaba en la empresa y estaba de permiso ese día, y aseguró que “ellos tenían que esperarme y se fueron adelante, cuando llegué al carro, la puerta estaba entreabierta y al intentar subirme veo a mi compañero Pedro en el piso, me hace una seña con la mano como que “no nos vayas a hacer matar’”.

En el relato del fiscal también dijo el testigo que apenas vio esa escena se regresó donde estaba el esquema de seguridad del almacén, donde alertó a la Policía, quienes iniciaron la persecución que inició en esa zona en el centro de la ciudad y terminó al norte de Valledupar, a las afueras, donde estuvieron cerca de donde horas sin salir del vehículo y finalmente fueron capturados.

