Los artesanos del sonido del violín

El programa de lutería en Ibagué tiene el apoyo de la Escuela Internacional de Lutería de Cremona. Foto: Paula Andrea Baracaldo Barón

Cristian Valencia tenía 25 años cuando se presentó a la Universidad Nacional de Colombia con el instrumento al que le había dedicado buena parte de su vida: la flauta traversa. El pánico escénico y la presión por las altas expectativas familiares (su papá era un flautista reconocido) quedaron en segundo plano cuando el maestro que lo escuchó le sugirió que “mejor se dedicara a los violines”. Solo pudo pensar en su mamá: violinista y profesora universitaria que, casi desde los cuatro años, le prestaba “cocos” de ese instrumento para que se...