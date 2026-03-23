Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los artesanos del sonido del violín

Este fin de semana la música ocupó teatros, plazas y auditorios en Ibagué, gracias al Festival Nacional de la Música Colombiana. Entre los sonidos de la tradición están los lutieres del Conservatorio, un oficio conocido por pocos, pero que sostiene la tradición musical de la ciudad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
23 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
El programa de lutería en Ibagué tiene el apoyo de la Escuela Internacional de Lutería de Cremona.
El programa de lutería en Ibagué tiene el apoyo de la Escuela Internacional de Lutería de Cremona.
Foto: Paula Andrea Baracaldo Barón

Cristian Valencia tenía 25 años cuando se presentó a la Universidad Nacional de Colombia con el instrumento al que le había dedicado buena parte de su vida: la flauta traversa. El pánico escénico y la presión por las altas expectativas familiares (su papá era un flautista reconocido) quedaron en segundo plano cuando el maestro que lo escuchó le sugirió que “mejor se dedicara a los violines”. Solo pudo pensar en su mamá: violinista y profesora universitaria que, casi desde los cuatro años, le prestaba “cocos” de ese instrumento para que se...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

Temas recomendados:

Ibagué

Noticias hoy

Lutiers

Luthiers

Lutería

Luthería

Violines artesanales

Colombia

Noticias positivas

PremiumEE

PremiumEE

Fundación Salvi

Qué es la luthería

Cómo se hace un violín

Música

Violines

Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.