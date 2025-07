Los audios y conversaciones claves en el caso de familia que murió en San Andrés

La pareja había viajado junto a los padres de Viviana a la isla de San Andrés, en la que estarían por cinco días. Foto: Archivo Particular

Mientras avanzan las investigaciones para dar con la causa de la muerte de la pareja y su hijo de cuatro años, dentro de la habitación de un hotel en San Andrés, se han ido conociendo detalles de los momentos previos al fallecimiento de la familia que darían pistas de lo que les ocurrió.

Cada vez crece la hipótesis alrededor de una intoxicación de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Matías Martínez Canro, hallados en el hotel Portobelo Convention, ubicado en la zona peatonal de Spratt Bight, en San Andrés, el pasado 11 de julio.

En la mañana de ese día, los padres de la mujer los encontraron muertos dentro de la habitación en la que se hospedaban, sin aparentes signos de violencia. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde, según Orlando Canro, padre de Viviana, se habría confirmado que su fallecimiento no habría sido por intoxicación de alimentos.

Sumado a esto, Orlando aseguró a Noticias Caracol que todos habían comido lo mismo. “Nos tomamos unas cervezas, nos tomamos aguardientes y comimos y nos despedimos bien. Mi hija me dijo: ‘Papito, mañana madrugamos, vamos a alquilar un carrito y nos vamos a recorrer la isla’. Paseamos ese día porque el sábado tenía una práctica de buceo, entonces íbamos a eso el viernes y se buceaba el sábado”.

Junto a las declaraciones que ha dado el padre de la mujer, habló Mayerly, la hija de Viviana, quien señaló a Noticias Caracol que su mamá le había advertido que la habitación se encontraba en malas condiciones, así como reveló audios en los que le señalaba que el lugar olía a moho.

“Acabamos de llegar. Este hotel está re re re mohoso. Pero, tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No sé qué hacer”, señala Viviana en el audio que le envió a Mayerly.

Sumado a esto, Viviana le indica a su hija que pidió cambio de cuarto, pero de mala manera una mujer le dijo que podrían mirar al otro día. “Es que es más, ni siquiera nos llevaron al cuarto. Me dijeron: ‘Tome la llave, y el cuarto suyo es por allá en el 400, y el de ellos es por allá en el noveno. Vaya y búsquenlos’”.

Por otro lado, Mayerly señaló que su mamá le había alertado que su hermano menor presentó problemas de salud desde que llegó a la isla. “Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: ‘Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita’, dijo que era raro”.

Se pronunció el hotel donde fue encontrada la familia muerta en San Andrés

En un segundo comunicado, tras la muerte de la familia, hotel Portobelo indicó que “sigue colaborando y a la espera del resultado de la investigación” participando en cada etapa del proceso. A esto añadieron que su personal ha apoyado en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Sumado a eso, insisten en que dan apoyo a la familia. “Hemos recibido a todos los organismos de investigación en el hotel a fin de que realicen respectivas inspecciones. Acompañamos a la familia en este momento tan difícil, reiteramos el respeto por las víctimas y sus familias. Continuaremos atentos a los avances de la investigación, colaborando con absoluta disposición y responsabilidad”.