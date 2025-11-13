Los desaparecidos de Armero que se siguen buscando

Martha Lucía López sigue buscando a su hijo Sergio Melendro, quien habría salido vivo de la tragedia de Armero. Foto: EFE - Carlos Ortega

Poco después de que un gran cúmulo de lodo y escombros arrasó con Armero, lo único que recuerda Martha Lucía López es que cada tanto el cielo se iluminaba en medio de la noche por explosiones. “Esta es la hora que no sé qué era, yo creo que eran como cilindros de gas los que explotaban”. Cuando comenzó a amanecer, lo primero que vio fue una bruma, como si se tratara de neblina espesa, que la rodeaba, pero a medida que fue saliendo el sol fue consciente de la dimensión de la tragedia. “Yo estaba en un techo y alrededor no quedaba nada. Todo...