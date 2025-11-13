Logo El Espectador
Los desaparecidos de Armero que se siguen buscando

Tras la tragedia que se registró en el municipio el 13 de noviembre de 1985 se han documentado más de 500 niños desaparecidos, de los cuales se tiene registro de por lo menos 150 que lograron salir vivos. Estas son algunas de sus historias.

Mónica Rivera Rueda
13 de noviembre de 2025 - 01:02 p. m.
Martha Lucía López sigue buscando a su hijo Sergio Melendro, quien habría salido vivo de la tragedia de Armero.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Poco después de que un gran cúmulo de lodo y escombros arrasó con Armero, lo único que recuerda Martha Lucía López es que cada tanto el cielo se iluminaba en medio de la noche por explosiones. “Esta es la hora que no sé qué era, yo creo que eran como cilindros de gas los que explotaban”. Cuando comenzó a amanecer, lo primero que vio fue una bruma, como si se tratara de neblina espesa, que la rodeaba, pero a medida que fue saliendo el sol fue consciente de la dimensión de la tragedia. “Yo estaba en un techo y alrededor no quedaba nada. Todo...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

Ana Rico(0bhb2)Hace 47 minutos
miserables los traficantes de niños y miserable la falta de colaboración del ICBF con los/as padres/madres. Seguramente si colaboraron con los traficantes en este vergonzoso negocio que hace muchos años florece en Colombia, "a espaldas" de las autoridades correspondientes.

 

