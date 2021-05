Los gritos de una madre cuyo hijo fue asesinado en las protestas del 1 de mayo

En Ibagué, Tolima, un joven de 19 años fue asesinado mientras protestaba. Según testimonios, fue un policía, aparentemente, quien le disparó, pero aún no hay información confirmada. La Policía dijo que se compromete a prestar toda su colaboración para que este crimen sea aclarado lo más pronto posible

Este 2 mayo Colombia amaneció consternada por otro asesinato ocurrido en las protestas del Paro Nacional. En Ibagué, Tolima, mataron a Santiago Andrés Murillo, un joven de 19 años. (Lea Bogotá, Medellín y Cali le dijeron que no a la militarización ofrecida por Duque)

Según el medio local la Oreja Roja, de Ibagué, el asesinato ocurrió, aproximadamente, a las 9 p.m. del sábado 1 de mayo. Santiago iba junto con otros jóvenes por la carrera 5 con calle 60, en frente de la librería Panamericana. Luego de que, aparentemente, alguien arrojara una piedra contra una tanqueta, un motorizado le disparó en el pecho.

En este video, publicado por el periodista Jose Guarnizo, se observa los momentos de angustia luego de que Santiago recibiera el impacto.

Este es el momento en el que auxilian a Santiago, aún estaba vivo. Un momento de mucha angustia como se ha visto a lo largo y ancho del país cuando la policía acciona sus armas en contra de los ciudadanos desarmados. pic.twitter.com/Q2ESXvR4L8 — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021

Posteriormente, fue trasladado a un centro de urgencias, donde mientras el medio local Ecos de Combeima entrevista a una defensora de derechos humanos, se escuchan los gritos desoladores de su madre: “Que me maten porque me voy con mi hijo; era mi único hijo. Me matan a mi único hijo. Me tienen que pegar un tiro también”.

Nos despertamos escuchando los gritos desgarrados de una madre a la que le mataron a su hijo. Muchos han visto este video que duele en el alma. Hago un hilo recopilando pruebas de este crimen de la @PoliciaColombia, antes de que culpen a la víctima, como pasó con Dilan 🧵 pic.twitter.com/QLxD8uiH3y — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021

“Lo que hoy pasó es responsabilidad de la responsabilidad de la Policía y de la Alcaldía”, dice, por su parte, una defensora de derechos humanos entrevistada por el medio local Ecos de Combeima.

De acuerdo con la organización Temblores, al menos diez personas murieron debido a excesos policiales. En su plataforma se reportaron 851 casos de violencia policial.

La Policía Nacional, por otro lado, publicó un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Santiago y se compromete a prestar toda su colaboración para que su muerte sea esclarecida lo más pronto posible.

“La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte del joven Santiago Andrés Murillo, ocurrida la noche anterior en inmediaciones del centro comercial Multicentro, en la ciudad de Ibagué. Los hechos, que penalmente son investigados por el CTI de la Fiscalía, ocurrieron en medio de disturbios por las manifestaciones”, asegura en el boletín.

“Siguiendo instrucciones del Director General de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, el Inspector General de la Institución, general Jorge Ramírez Aragón, se desplazó a la ciudad de Ibagué para asumir personalmente la investigación disciplinaria frente a este doloroso caso”, afirma la Policía que además asegura que se compromete a prestar toda su colaboración para que este asesinato sea esclarecido.

Esta es una de las fotos de Santiago Andrés Murillo publicadas en redes sociales: