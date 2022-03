Los retos del nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander

En total cuatro candidatos se disputan la designación de la rectoría de la UIS. Foto: Daniela Bueno

Este viernes 11 de marzo se elegirá el nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander, (UIS). El Consejo Superior, conformado por diez personas, será el encargado de ungir al rector para el periodo 2022 - 2025. Los cuatro candidatos se midieron en una consulta de opinión dirigida a la comunidad UIS, que arrojó como ganador a Hernán Porras, quien ha ejercido como rector desde 2016 y busca continuar en el cargo por tres años más.

Aunque el Consejo Superior está conformado por diez personas, sólo nueve tienen la posibilidad de votar, debido a que uno de los integrantes es el rector, quien hoy en día ejerce también como candidato a la rectoría UIS. De esta manera quien obtenga mínimo cinco de los nueves votos será el nuevo rector.

Los candidatos que se disputan el cargo son Hernán Porras Díaz, Héctor Alirio Méndez, quien también aspiró al cargo en 2019, Edgar Giovanni Rodríguez y Wilman Amaya León. Quien quede a la cabeza de la Universidad Industrial de Santander tendrá que asumir una serie de retos no solo en la sede principal sino en las cuatro sedes regionales. El Espectador habló con María Alejandra Aguilera, representante de estudiantes al Consejo Superior de la UIS, quien expuso el panorama que deberá afrontar el nuevo rector.

¿Qué expectativas del nuevo rector tienen los estudiantes UIS?

Esperamos que sea un rector que respete completamente al movimiento estudiantil y sus espacios, como las asambleas estudiantiles, los ejercicios políticos de denuncia, protesta, movilización y pedagogía. Esperamos que sepa dialogar con los estudiantes, que no cierre los canales de comunicación y respete ese ejercicio político que siempre se ha movido desde el movimiento estudiantil en la UIS. Aspiramos a que los ejes misionales de la universidad vayan en mejoría, en lo que está relacionado al manejo de la academia, los planes curriculares, los temas de investigación. Los estudiantes tienen inconformidad respecto a cómo se manejan los grupos de investigación, a cómo se distribuyen los rubros, también por la manera cómo se evalúa a los docentes. Lo que esperamos es que en esos procesos se tengan en cuenta en mayor medida la opinión de los estudiantes.

¿Qué retos debe asumir el nuevo rector?

Hay muchas discusiones vigentes respecto a la presencialidad y la virtualidad. Hay una directriz ministerial que contempla la posibilidad de que varios programas académicos puedan mantener un porcentaje de materias o contenido de forma virtual. Esa es una discusión que requiere sí o sí, la participación del estudiantado. Sobre la transición a la presencialidad, esto acarrea cosas en salud, en cubrimiento de bienestar universitario, no solamente hablo de la salud física, mental, sino de otros beneficios que la Universidad brinda como comedores. Es fundamental que los programas se refuercen en los próximos tres años, en especial que bienestar universitario amplíe su cobertura y no se limite únicamente a la sede Bucaramanga, sino que se aplique de igual forma, en lo posible, a las sedes regionales.

Es importante que el eje de regionalización sea uno de los componentes más fuertes del siguiente período de rectoría, porque si bien se han hecho algunas mejoras en las sedes regionales en términos de infraestructura, sigue estando muy por debajo de lo que tiene Bucaramanga.

El voto en blanco fue el tercero más votado en la consulta de opinión, ¿en qué se traduce esto?

Hay una gran parte del estudiantado que está muy inconforme con la manera cómo funcionan hasta ahora las formas de participación universitaria. Solo se hace un foro en la sede de Bucaramanga, el proceso dura casi solamente dos semanas. No hubo mucha fuerza de difusión por parte de la universidad para informar, únicamente se publicó en las páginas institucionales las propuestas de los candidatos. Ahora muchos estudiantes vienen de iniciar en la virtualidad y apenas están conociendo las dinámicas universitarias, por esto es necesario implementar también unos planes de pedagogía en torno a informar al estudiantado sobre cómo es todo el proceso.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de designación teniendo en cuenta que el actual rector es también candidato?

En las discusiones que se han hecho sobre ese tema en específico el rector se ha retirado. Él nunca ha hecho parte de esas conversaciones hasta ahora, o al menos durante lo que yo he estado, sobre todo porque es candidato. El Consejo Superior no ha hablado con él en ningún momento, sobre si pensaba reelegirse o si nos podía adelantar sus propuestas o cosas por el estilo. Hasta donde yo tengo entendido, en la sesión del viernes él no va a estar presente.

¿Cómo califican los estudiantes el periodo de Hernán Porras?

Frente a eso hay muchísimas opiniones. Hay quienes dicen que es el mejor rector que ha tenido la UIS hasta ahora, como hay estudiantes que cuestionan su gestión porque dicen que está priorizando únicamente el tema de infraestructura, porque no le presta atención al cuerpo de celaduría de la universidad, o que no está reforzando los canales de comunicación con el estudiantado. También dicen que se ha perdido mucha calidad académica. Lo que uno siente un poco en el ambiente es que hay unas críticas muy fuertes, unas discusiones muy profundas, pero lo que se vio reflejado en la consulta de opinión en términos generales es que hay cierto grado de aceptación.

¿Cómo será el proceso para definir el voto del estudiantado?

Como representante estudiantil tengo que canalizar todas las opiniones, comunicar las críticas. Para poder hacer de este un ejercicio transparente, desde la representación convocamos a una reunión para discutir, para informarles bien a los estudiantes cómo funciona la minucia, porque la mayoría no tienen ni idea de cómo es la dinámica. Asimismo, para poder construir en conjunto una postura, porque lo ideal es respetar el voto de opinión del estudiantado.