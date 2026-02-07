Logo El Espectador
Colombia
Los testimonios de los afectados por las lluvias sin precedentes en el país

El frente frío que atravesó el país, y que persistirá este fin de semana, causó graves estragos por la creciente de los ríos y dejó miles de damnificados en departamentos como Córdoba, Chocó, Nariño, Cauca y Antioquia. Hay varias alertas sobre la gestión del riesgo y la planificación alrededor de los afluentes. 

Mónica Rivera Rueda
08 de febrero de 2026 - 12:44 a. m.
Personas intentan rescatar sus pertenencias este sábado luego de una nueva creciente del río Sinú, en Montería (Colombia).
Foto: EFE - Carlos Ortega

El agua arrasó con todo. La creciente del río San Juan, en San Juan de Urabá (Antioquia), taponó casi todas las viviendas del sector de Siete Vueltas, donde Margarita Carriazo vio perder todo su cultivo y, de paso, lo que había construido en su vida. “Eso fue horrible, se fueron muchas casas, fueron muchas las personas afectadas. Todo lo que era mi vivienda se perdió completamente. Ahí estaba la parcela. El plátano se partió”.

La zona donde vive Carriazo parece un área donde hubiera explotado una bomba que acabó con todo. Son pocas las cosas...

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

