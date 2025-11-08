Los trabajos con los que profesores buscan superar brechas de desinformación

El premio de periodismo escolar FLIP se entrega para reconocer la labor de los docentes y promover la continuidad de los medios escolares. Foto: FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), creó el diplomado en Educación Mediática e informacional para superar las brechas de desinformación a través de la educación y la construcción colectiva de conocimiento,certificado por la Universidad Javeriana y formando a docentes de instituciones educativas en el país para fomentar una sociedad crítica capaz de cuestionar, analizar y producir información que contribuya a la solución de problemas colectivos. En sus primeras dos cohortes, se graduaron 64 y 92 profesores y profesoras a nivel nacional. Con dos años de funcionamiento, en su cuarta cohorte, cuentan con 443 inscritos en el proceso formativo.

La educación mediática e informacional se ha tomado las aulas de colegios públicos y privados del país, permitiendo que niñas, niños y adolescentes narren su institución, su municipio o su ciudad. El diplomado ‘Herramientas para leer el mundo’ busca consolidar y fortalecer medios escolares que promuevan el pensamiento crítico y la democratización de la información.

Los territorios retumbaron con las voces de las y los jóvenes que, desde las aulas, tomaron el micrófono y construyeron información de valor para sus comunidades.

Crear un medio escolar es el punto de partida para que los estudiantes se interesen y se vinculen en espacios de participación. Aquí, la tarea apenas comienza. Dar continuidad al trabajo en el aula, la investigación en campo y la publicación de contenidos supone todo un reto, ya sea por la falta de herramientas tecnológicas o por dificultades de acceso y conectividad. Por eso, el Premio de Periodismo Escolar–EMI reconoce aquellas iniciativas que se han destacado por su creatividad, profundidad investigativa y valor informativo.

El pasado 28 de octubre se celebró de manera virtual la entrega de este galardón en tres categorías, gracias al apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Este reconocimiento no solo exalta los trabajos más destacados, sino que valora los procesos formativos gestados a partir del diplomado. En esta tercera cohorte, 125 docentes crearon o fortalecieron su medio escolar, casi triplicando el número de graduados respecto a la primera cohorte. Ellos y ellas ejercen su labor en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, participando desde instituciones privadas, públicas, rurales y técnicas.

Durante la ceremonia, los y las participantes manifestaron su satisfacción y orgullo al ver sus medios escolares materializados. Como lo expresó Wilmar Correa, ganador en la categoría Sonoro:

“El diplomado tiene una rigurosidad pedagógica, una estructura clara y una profundidad transformadora que lo convierte en una experiencia única para docentes comprometidos con la innovación. La plataforma, los webinars, la calidad de los contenidos y el cronograma exigente fueron clave para que no fuera solo un curso, sino un verdadero proceso de formación profesional. Fue en este espacio que nació El Eco del Cole, un proyecto que trascendió el aula y se convirtió en un legado escolar. Gracias al diplomado, hoy no solo doy clases, sino que las direccionó desde una mirada comunicativa, crítica y ecológica. Mi gratitud es profunda para todo el equipo: su trabajo no solo forma docentes, forma visionarios”.

En su segunda edición, el concurso contó con dos modalidades: una convocatoria nacional abierta a docentes de todo el país que presentaron trabajos en formato escrito, audiovisual o sonoro, con un total de 38 postulaciones; y una convocatoria distrital, dirigida a docentes del distrito vinculados a la Secretaría de Educación de Bogotá, se recibieron 15 postulaciones en las siguientes categorías: Palabra viva (escrito), Narrativas múltiples (transmedia), Ondas del distrito (sonoro) y Envideados (video).

Las piezas ganadoras abordan diversos temas como la violencia basada en género en las aulas; la contaminación de los ríos, el reciclaje, el cuidado de la fauna, la flora y el ambiente en general; la planta docente y las problemáticas en las aulas; la agricultura; la seguridad vial, las ferias del libro y el fortalecimiento de la lectura.

En esta versión destacamos la excelencia de los productos presentados, por lo que, en la convocatoria nacional, además de los tres ganadores, se otorgaron cinco menciones de honor por el nivel de calidad que demuestran, profundidad en las investigaciones, la capacidad innovadora para contar, la participación de estudiantes en todo el proceso y una amplitud de la agenda que denota la exploración de temas por fuera del aula.

Convocatoria nacional de periodismo escolar

Categoría sonoro

Ganador

“El Eco del Cole”

Docente: Wilmar Correa Giraldo

Estudiantes: Martín Calvo Patiño, Violeta Diaz, María José López, Shaira Alejandra Espitia, Juan Salvador Marín, Segio Alejandro Ramírez y Samantha Cardona Galvis.

Colegio Filipense Nuestra Señora de Lourdes — Manizales, Caldas

Medio: El Eco del Cole

“El Eco del Cole” nació del hallazgo de pequeños animales en el colegio. Los estudiantes transformaron el miedo en curiosidad y, con fábulas, títeres y pódcast, crearon historias que educan y sensibilizan. No solo informa, sino que cambia miradas: del rechazo al respeto, del temor a la empatía.

Mención de honor

“Fantasmas de la biodiversidad”

Docente: Karen Liliana Bravo Quintero

Estudiantes: Anyeri Valeria Iglesias Rondón, Sharon Dayana Cuello Peñuela y Karol Tatiana Muñoz Valencia. Además, se contó con la participación y el apoyo de la docente Yesenia Alexandra Correa Camargo.

Colegio Paraíso Mirador IED — Bogotá, Cundinamarca

Medio: Radio Paraíso Mirador

Este especial de octubre explora las especies endémicas que han desaparecido o están en peligro de extinción. Une la cultura y la ciencia al combinar el espíritu festivo de Halloween con la educación ambiental, para promover un aprendizaje significativo y atractivo.

Mención de honor

“Notiecológico: su informativo de ciencia, ambiente y conciencia”

“Notiecológico entrega semanal 14 al 19 de septiembre”

Docente: Cristian Camilo Ibargüen Duque — Bogotá, Cundinamarca

Colegio Liceo Sendero del Saber

Estudiantes: Colegio Liceo Sendero del Saber: Sebastián Caicedo, Sara Sofía Losso, Alysson Urrea, Sami Julieth Estupiñán, Juan Esteban Rodríguez, Verónica Ruiz Sarmiento, David Santiago Montenegro, Juana Valeria Méndez, Sebastián Mora, Ana Gisel Molina, Valery Liset Buitrago Romero y Sofía Rodríguez Mina; Colegio José Félix Restrepo: Kennet Stenider Cortés, Valeria Rodríguez Perilla, Cristina Amayra Corso Torres, Wilson Daniel Silva Castillo, Hermary Mariette Flórez Sánchez, Elizabeth Andreína Chocrio Pineda, Carmen Cecilia Vergara Molano, Juan Esteban Cardona, Fabián Jesús Hernández, Kevin Alexander Ramírez Díaz, Ángel Abello Parra, Gabriela Rojas Mora, Nicolle Sofía Vega, Johan Manzanares, Debian Gutiérrez; Colegio Altamira: docentes que participan: Johana Campos, Karen Sosa, Emiliano Carvajal y Cesar Muñoz. Estudiantes: Daniel Santiago Ramírez, Naomi Sátiro Páez, Diego Andrés Rosas Muñoz, Samuel Andrés Vásquez Cubillos, Jason Alejandro Trujillo Lugo, Alisson Romero, Sharon Velandia, Julián Andrés Cetina, Jhoan Samuel García Pineda, Darwin Santiago Garzón Morales, Carol Estefany Escobar Torres, Ángel David Rugy, Joan Sebastián Gutiérrez, Dana Gabriela Suárez, María Camila Mena y Miler Andrés Morales Docute.

Medio: Quiberne Radio

La serie “El Notiecológico” es un informativo ambiental que busca sensibilizar a la comunidad e incentivar la participación ciudadana. A partir del conocimiento de sus territorios, promueve la reflexión y la construcción de soluciones que fortalezcan el compromiso socioambiental.

Categoría audiovisual

Ganador

“El Morrocoy”

Docente: Elver Camilo Gómez Hincapié

Estudiantes: Irianis Rodríguez, Sara Vásquez, Dany Durán, Roony Gutiérrez, Estiven Vásquez, Ilde Moreno, Moisés Pinzón, Leonelis Euse y Daniel Mejía.

Institución Educativa La Esmeralda — Puerto Carreño, Vichada

Medio: El Tesoro de la Esmeralda

A través de un video documental protagonizado por estudiantes, se busca responder a la pregunta: ¿cuál es el Tesoro de la Esmeralda? Escogiendo a la Tortuga terrestre de patas rojas como uno de esos tesoros, un video documental de 10 minutos en el que los niños y niñas del colegio muestran sus características y también su importancia.

Mención de honor

“Emisión del 18 de agosto de 2025”

Docente: Sonia Patricia Piratoba Martínez — San Vicente del Caguán, Caquetá

Estudiantes participantes: Frank Olaya Mur, Ana Timote, Maxwell Rocha, Yaira Alarcón, Jeyler Vega, Darlinson Vega, Ramiro Narváez, Carlos Arias y Maicol Cruz.

I.E.R. San José de Caquetania

Medio: Info Yarí

Este medio visibiliza las problemáticas del caserío San José de Caquetania. En esta ocasión, denuncian la falta de docente en la sede primaria. Información que difunden por WhatsApp y, gracias a ello, las autoridades dieron una pronta solución.

Mención de honor

“Tercera emisión: Mujer cafetera”

Docente: Diana Maria Cardona Bustos

Estudiantes: Presentadoras: Luisa Fernanda Pava González y Keilyn Dareth Gutiérrez Ortiz; reportera de campo: Mariana Pérez Trujillo; y entrevistadora: Dulce María Chaucanes Montoya.

Institución Educativa Bilbao, sede La Aurora — Planadas, Tolima

Medio: Teleaurora Noticias

Entrega dedicada a las mujeres bilbaínas que impulsan el campo y la familia. Presenta la historia de Luz Arelis Gutiérrez, caficultora de la vereda La Esperanza, quien cultiva variedades especiales como el Bourbon Laurina y demuestra que la fuerza y el talento no tienen género.

Categoría escrito

Ganador

“La violencia de género: del chiste a la acción”

Docente: José Luis Peña Rueda

Institución Educativa Fe y Alegría San Ignacio — Bogotá, Cundinamarca

Estudiantes: María Paula Urrego Oviedo, Jonathan Hernández Rojas, Alison Camila Díaz García, María José Monroy Barrera, Mara Rada y Thomas Galeano.

Medio: La Maravillosa Bosa

Ejercicio diagnóstico que busca identificar las violencias de género disfrazadas de chiste en el entorno escolar. En el colegio Fe y Alegría San Ignacio, estudiantes reflexionan sobre cómo expresiones cotidianas normalizan el machismo y reproducen patrones culturales de violencia.

Mención de honor

“Edición no. 1”

Docentes: Giselle Andrea Gamarra Rodríguez y Sandra Jenneth Leyton

Estudiantes: Alena Sofía Martínez Pinzón, Saray Valentina Cohecha Gutiérrez, María Camila Sopo Gutiérrez, Dulce Dayana Ortiz Serna, Lesly Yuliana Sanabria Guerrero, Dania Valentina Montoya Pérez, María del Mar Martínez Bustos, Karol Dahiana Astaiza Cárdenas, Mariana Acosta Bernal y Mariana Milena Hernández Villamil.

Institución Zoraida Cadavid de Sierra — Madrid, Cundinamarca

Medio: La Voz Zoraidista

Este proyecto transmedia impulsa a las estudiantes a crear contenido periodístico mediante una revista digital con secciones que reflejan su cotidianidad. Incluye entrevistas y pódcast guiados por docentes, fortaleciendo el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad.

Convocatoria distrital de periodismo escolar

Dirigida a docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Bogotá

Ganadora en la categoría Envideados (audiovisual)

“La voz de Ofelia”

Docentes: Luis Fernando Mora y Paola Alejandra Pulido Calderón

Estudiantes: Valeryn Prieto, Valentina Roa, Isaac Díaz, Laura Abril, Evelyn González, Angie Sanabria, Valery Muñoz, Johanni Espitia, Ángela Ávila, Dana Pinto, Diana Ríos, Juana José Quintero, Kevin Villamil, Andrés Riveros, Karen Andrades, Noely Acosta, Halison Gutiérrez y Sharlootte Torres.

IED Ofelia Uribe de Acosta

Medio: Emisora Oua

“La voz de Ofelia” es un magazine de la emisora escolar OUA que honra a Ofelia Uribe de Acosta, pionera del feminismo en Colombia. En su primer episodio recuerda su vida, legado y cómo su voz transformó la historia, inspirando a nuevas generaciones desde la memoria escolar.

Ganadora en la categoría Palabra viva (escrito)

“Despierta al riesgo: ¿qué pasa cuando no dormimos bien”

Docente: Liliana Valencia Leal

Estudiantes: Alfonso Vique Dilan Gustavo, Moña Dura Liza Amalia, Iniciarte Sangroni Miguel Ángel y Pinto Velásquez Neiber Estiven.

Colegio Compartir Recuerdo IED

Medio: En Riesgo

El artículo explora cómo la falta de sueño afecta el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de los estudiantes. Presenta datos locales, resultados de una encuesta escolar y el testimonio de una madre preocupada por el uso de pantallas y energizantes, además de consejos para dormir mejor.