Macarena, ¡porque el amor existe!

Sebastián Santana tiene 29 años y Mónica Martínez, su esposa, 23. La pandemia le dio a sus vidas un giro total, quedaron sin piso, con una mano adelante y otra atrás. “La pandemia comenzó y mi hijo nació días después, encerrados y sin un peso en los bolsillos. Mi suegra me prestó una moto y me puse a hacer domicilios. Preparaba hamburguesas, perros y los vendía y llevaba. Con eso recogíamos para sobrevivir. En ese momento estábamos en Cumaral -Meta- viviendo y nos vinimos a Villavicencio y acá me salió un puesto en la Gobernación. Con eso a ahorrar para hacer un plante y poner un negocio y gracias a Dios mi tía me dio la mano y pudimos crear este sueño: MACARENA, moda para la mujer que vive en climas cálidos”.

Conocerlos es tener la oportunidad de ver reflejado en ellos la historia de muchos jóvenes colombianos que siguen creyendo en el amor, en los principios que se crean en el hogar y en la esperanza de crear un futuro mejor. “Las mujeres de los llanos orientales, aman los colores, la frescura, son berracas, trabajadoras, nos les importa trabajar a la par con los hombres y en los oficios que les toque con tal de sacar adelante a sus familias. Así es Mónica mi esposa y por eso esta decisión la tomamos en equipo. Nosotros hemos hecho de todo: vender desayunos sorpresa a domicilio, organizamos fiestas familiares, infantiles, aniversarios y demás, pero este era nuestro sueño, crear moda. Nos dimos a la tarea y gracias a Dios lo estamos logrando”.

Macarena se posiciona, por varias razones: la primera es que los precios son muy accesibles. Las prendas que producen oscilan entre los $25.000 y los $200.000. La segunda, supieron mezclar las texturas a la hora de crear las prendas; son telas de excelente caída, que permiten movimiento, dibujando la figura de la mujer de forma sensual y elegante. Además utilizan telas como algodones, licrados, linos, chifón. En cuanto a la producción, la empresa produce mínimo 50 prendas por referencia.

Para nadie es un secreto que la industria textil en Colombia es pionera en Latino América, aspecto que permite que el mercado sea amplio y permita que emprendedores como Sebastián y Mónica logren en su región un posicionamiento vertiginoso.

“Por más soñador que uno sea, lo primero que debe hacer es asesorarse de los que saben y tienen la experiencia. Con todo lo que está pasando en el país, como dicen coloquialmente, hay que saber donde ponen las garzas y no hacer por hacer. El estudio de mercadeo nos arrojó que lo que llega a la región en vestidos, blusas, shorts y demás para mujer es “tripa”, ósea lo que ya está por salida en Bogotá. La tarea era que esos textileros nos tuvieran dentro de sus prioridades y así estamos haciendo parte de lo llamado pronta moda, que es lo que sale semanalmente. Seleccionamos lo más exclusivo y lo traemos”.

En estos momentos están por lanzar su primera colección. Propia de sus diseños, con mano de obra llanera y textiles cien por ciento colombianos: “Nosotros creemos en Colombia, tenemos dolor de patria al ver como nos estamos matando unos a otros, sin ninguna filosofía real. Venimos del campo, de familias campesinas, agricultores, ganaderos, gente honrada y trabajadora, por eso decidimos dar un paso adelante. Ahora estamos en el proceso de diseñar y crear nuestra primera colección, ofreciéndole trabajo a los llaneros porque queremos que en la región se emprendan nuevos negocios como el de la confección y sabemos que dará un aire nuevo a nuestra economía”.

Las ventas aún no superan ni siquiera la primera inversión, pero el posicionamiento de marca los hace merecedores ya de un reconocimiento: “Macarena está proyectada a ser una marca mayorista que provee insumos y recursos. Una marca importadora y con puntos físicos a nivel nacional. El proceso está dado para que de resultados a mediano plazo, por eso hemos implementando ya todas las formas de compra: www.macarenafashion.com y por nuestras redes sociales @macarenawomen. Las ventas son solo por internet, aunque las tiendas son un sueño de sus dueños.