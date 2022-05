Madre de niño ahogado en Santa Marta denunció al padre del menor de edad

Yenny Alexandra Higuera estuvo internada hasta el pasado 8 de mayo en una clínica. Foto: Archivo particular

En medio de la incertidumbre por las causas de la muerte de Samuel Ballesteros, el niño de 18 meses que fue encontrado ahogado en una playa de Santa Marta, una nueva disputa legal se da entre los padres del menor de edad, Edwin Guerrero y Yenny Alexandra Higuera Casallas, ante la aparición de una denuncia que interpuso esta última ante una comisaría de familia, en medio de un caso abierto por presunta violencia familiar.

La mujer denunció que se siente amenazada, perseguida, así como indica que habría daños a su integridad por parte de Ballesteros, ya que, según narra Higuera, desde que salió el pasado 8 de mayo de la clínica en la que se encontraba internada, evidenció como “Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones, salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”.

En respuesta, Guerrero ha cuestionado la posición de la mujer y las autoridades, debido a que no se ha avanzado en la investigación sobre la muerte del niño, de la que se espera la entrevista con la madre, quien señala no estar en las condiciones mentales para hablar de lo que ocurrió.

“Todavía estamos en etapa de indagación e investigación y coordinando todas las actividades que la fiscal encargada ordenó, hay que tener en cuenta que este caso es muy sensible porque hay un menor fallecido de por medio y todo lo que revelemos podría echar atrás lo adelantado, pero hasta el momento el caso sigue siendo materia de investigación”, dijo a RCN Radio el director seccional de la Fiscalía de Magdalena, Ricardo Iván Romero.

El cuerpo del niño fue hallado por dos turistas en la madrugada del lunes 4 de abril en el sector de Buritaca, (quebrada Valencia), en las cabañas Brisas del Marzona, zona turística de la ciudad, y aunque en un principio se creyó que la madre también se habría ahogado, 15 días después Higuera apareció en una clínica de salud mental en Bogotá.