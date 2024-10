Más de 35 barrios en Tunja completan cinco días sin agua, ¿qué está pasando?

Imagen de referencia. De igual forma, se presentaron problemas de comunicación entre la alcaldía de Tunja y Veolia, que realiza el abastecimiento de agua en la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Toda una controversia se ha generado en Tunja por cuenta de las afectaciones en el servicio del agua que se han registrado desde el pasado sábado 12 de octubre. Por un lado, más de 35 barrios completan cinco días sin el suministro y están a la espera de que el próximo jueves 17 de octubre se restablezca completamente el servicio. Por el otro lado, están las fallas de comunicación entre Veolia, que abastece a la ciudad, y la alcaldía local.

Por el momento, la empresa encargada del suministro indicó que más del 83 % de la ciudad ya tiene agua con las condiciones de presión adecuada, mientras que en el resto se continúa trabajando para superar la contingencia, pero, ¿qué pasó?

Las razones por las que Tunja no tuvo agua

Desde la semana pasada, la empresa Veolia indicó que realizaría trabajos de mantenimiento sobre la línea que transporta el agua desde la represa Teatinos hasta la planta de tratamiento La Picota, en el sector de Pataguy (Samacá). Dichas operaciones obligarían a suspender el servicio de abastecimiento entre las 6:00 p.m. del pasado sábado 12 de octubre hasta las 11:00 a.m. del domingo 13 de octubre, pero tres horas después de terminar los trabajos y restablecer el suministro, se registraron una afectación en la red.

La falla la habría causado una desestabilización del terreno que fue atendida inmediatamente, pero la misma empresa informó en comunicado que tras avanzar en un 80 % en las reparaciones, la inestabilidad del terreno produjo una nueva falla que volvió a afectar el suministro para toda la ciudad.

Por ello, el pasado lunes festivo se reanudaron los trabajos de reparación y se priorizó el abastecimiento de agua por carrotanques en las principales zonas afectadas, como los barrios el Paraíso, Centenario y Urazand. Esa misma noche se terminaron las labores sobre el punto de la falla, pero la contingencia se ha mantenido debido a que en parte de la ciudad sigue llegando el agua con poca presión, por lo que se siguen presentando cortes, y en otros barrios, en su mayoría en las partes más elevadas de la ciudad, no se ha logrado restablecer el servicio.

Barrios sin agua en Tunja

Entre estos barrios que completan cinco días sin agua están:

Santa Rita, José Antonio Galán, Soaquira, Montecarlo, Los Cedros, Villa Toledo, Los Corales, Santa Jacoba del Puerto, La Granja, Prados del Norte, Mirador de Tunja, Altos del Zué, Bavaria, Club de Comercio, Villa María, La Granja, Prados del Norte, Mirador de Tunja, Altos del Zué.

Santa Inés, Remansos de Santa Inés, Terrazas de Santa Inés, Unicentro, Makro, Quince de Mayo, María Fernanda, Edificio Da Vinci, Edificio Marcacenter, Terrazas Club House, Torre 1 y 2.

Mesopotamia, El Recreo, Casa Fiscales del Ejército, Rincón de la Pradera, La Pradera, La Glorieta, Sauces de La Pradera, Villa Olímpica, Urbanización Villa Olímpica, Bosques de Guaguani, Edificio Quinta Santana, Conjunto Residencial Torres de Oriente, Edificio Origami, Conjunto Sargón Plaza.

El problema con la alcaldía de Tunja

Pese a que el servicio del agua ha estado suspendido durante casi una semana, la alcaldía de Tunja no se ha pronunciado al respecto, por lo que desde el concejo municipal se cuestionó el papel de la administración, en especial de la oficina de comunicaciones, debido a que no han dado información de lo ocurrido, recomendaciones a la ciudadanía o datos de cómo se está atendiendo la contingencia.

“No es posible que ante una emergencia como la que está viviendo la ciudad no se reaccione (...). No se comunica a través de la página de la alcaldía, si se creó un puesto de mando unificado para atender esta contingencia el fin de semana y es la hora, señor secretario, que no se ha publicado nada en la página de la alcaldía”, señaló el concejal Andrés Duarte.

Mientras Veolia señaló que ha mantenido comunicación con la alcaldía y que se espera la llegada de un carrotanque a apoyar las labores de abastecimiento, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, aseguró que su administración se enteró de los trabajos de mantenimiento por los comunicados.

“La próxima vez, si ustedes (Veolia) van a hacer algunas reparaciones avisemos una semana antes, nosotros hacemos perifoneo para que la gente prepare sus baldes, tanques de agua, porque siempre puede salir algo de las manos, además que haya claridad absoluta, no hacer pronósticos optimistas, sino más bien partir del peor caso”, indicó a Caracol Radio el mandatario.

Por lo pronto, Veolia señaló que el 83 % de la ciudad ya cuenta con el servicio de agua y se espera que la normalidad vuelva a la ciudad este jueves 17 de octubre, mientras tanto recomiendan a la ciudadanía no llenar tanques de agua ni almacenar más de lo necesario, debido a que esto afecta el restablecimiento del suministro en las partes donde se siguen presentando inconvenientes.