Más de mil años de historia prehispánica en riesgo por las inundaciones en Córdoba

El desbordamiento del río Sinú pone en riesgo los sitios arqueológicos de la región, donde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia lleva décadas rescatando los vestigios de comunidades que habitaron Córdoba hace más de mil años.

Redacción Colombia
08 de marzo de 2026 - 04:21 p. m.
Urna en el laboratorio arqueológico. Fabricar una urna requería conocimiento, tiempo y recursos, por lo que quienes eran enterrados en ellas probablemente ocupaban un lugar importante dentro de su comunidad.
Foto: Laboratorio Arqueológico Ude

En medio de la remodelación del colegio José María Córdoba de Montería se encontraron una serie de urnas funerarias cuando los obreros comenzaron a abrir huecos para construir columnas. Primero llegó la Fiscalía, que determinó que no eran restos recientes, y luego la arqueóloga Neyla Castillo, quien junto con otros investigadores de la Universidad de Antioquia recuperaron siete urnas funerarias, que podrían ser parte de un cementerio que data de hace más de mil años. Esa zona está bajo el agua como consecuencia de las inundaciones que provocó...

