Masacre en Meta: encuentran a cuatro jóvenes muertos en Puerto Lleras

Por el aumento de los hechos de criminalidad, la alcaldía de Puerto Lleras había decretado el toque de queda para menores de edad. Foto: Alcaldía Puerto Lleras

En zona rural del municipio de Puerto Lleras, en Meta, fueron encontrados los cuerpos de cuatro jóvenes, entre 25 y 30 años, quienes habrían sido torturados previamente a su asesinato.

El hecho se registró en la vereda El Caribe, que se encuentra sobre el margen izquierdo del río Ariari, donde habitantes de la zona hallaron a los jóvenes con carteles colgando de su cuello con mensajes como: por flojos y querer plata fácil.

“Campesinos alertaron a las autoridades que había cuatro personas sin vida, de sexo masculino, abandonados en la vereda El Caribe, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Puerto Lleras. Hasta el momento se desconocen las causas. Nos reuniremos en consejo de seguridad con el fin de tomar medidas referentes a este tipo de actos criminales”, dijo a RCN Radio la personera Ana María Guevara

Aunque no se han revelado las identidades de los jóvenes, el secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez, indicó que junto a los cuerpos había maletines con hamacas y botas de caucho, así como creen que las víctimas no serían de la zona. Sumado a esto, señaló que el crimen podría estar relacionado con una disputa entre disidencias de as Farc y la banda de alias Juanito.

En la zona no se habla de una posible limpieza social, dado que en los últimos días se presentaron dos asesinatos en similares circunstancias. Ante esto, las autoridades convocaron a un consejo de seguridad en el departamento.

De acuerdo con Indepaz, esta es la masacre número 80 que se registra este año en el país. Sobre la situación en la zona, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 2019 en la que advierte riesgos en la población de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista Hermosa por las acciones de grupos armados.