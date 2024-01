“Me salvé gracias a un amigo y él falleció”: víctima en la vía Quibdó - Medellín

Los cuerpos de socorro han rescatado 39 personas fallecidas y 20 heridas. Foto: AFP - FREDY BUILES

El deslizamiento que se presentó el pasado 12 de enero en la vía que comunica a Quibdó con Medellín deja hasta el momento 39 personas muertas y 20 heridas. Mientras en la zona, continúa la búsqueda de cuatro, que siguen desaparecidas, en la capital de Chocó se realizan las honras fúnebres de las víctimas que ya fueron identificadas.

En medio de la tragedia, por la que se declararon tres días de duelo en el departamento, se conocen más historias de las personas que se encontraban en la casa que sepultó el derrumbe. Como la de Deiner Alexander Córdoba, quien logró salir con vida del lugar. “Me salvé gracias a un amigo y él falleció. Él fue el que me colocó en alerta de que se venía el derrumbe, él fue el que me avisó y yo salí corriendo”, dijo a Semana.

Según contó el hombre, que fue trasladado al hospital del municipio de Ciudad Bolívar, a Noticias Caracol, él se encontraba en la parte trasera de la vivienda con la novia de un amigo suyo. “Gracias a dios, cuando el deslizamiento se vino, el compañero mío alcanzó a llamarnos. Ella no corrió como corro yo y bueno... triste saber que a ella también la arrolló el deslizamiento. Cuando salgo de la casa, miro a lo alto de la montaña y ya veo que no hay nada más que hacer. Me cogió el derrumbe y me arrolló”.

Córdoba pensó que era el final, pero pudo por sus propios medios salir de la tierra, que en ese momento ya era lodo. “Vinieron a auxiliarme personas que estaban buscando otras personas”, dijo a Semana, luego de lo cual fue trasladado al centro asistencial en el municipio de Ciudad Bolívar, al que entró con lesiones en las costillas y una fractura en la clavícula, por la que fue remitido al Hospital General de Medellín, donde lo tienen que intervenir.

Hasta el momento, la gobernadora Nubia Córdoba Curi junto con la vicepresidenta Francia Márquez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañaron a las familias de las víctimas en las honras fúnebres, en las que las familias portaron camisetas con los rostros de sus familiares.

