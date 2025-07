Médicos de hospitales del Atlántico entraron en paro por falta de pagos desde marzo

La ESE Universitaria del Atlántico es una de las entidades más afectadas en cuanto a deudas con sus trabajadores. Foto: Gobernación del Atlántico

Desde marzo de este año, médicos de la red hospitalaria pública del Atlántico, en particular los de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), no han recibidos el pago de salarios y prestaciones, razón por la que entraron en paro, junto con los anestesiólogos que desde hace un par de semanas cesaron actividades.

Según la diputada Alejandra Moreno, la situación golpea la economía de las familias de los trabajadores y genera incertidumbre sobre el funcionamiento real de la red hospitalaria.

“Es preocupante el silencio institucional de la ESE UNA, el cual va camino a un cierre abrupto que pone en riesgo la salud de los atlanticenses y vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Hoy día no se tiene claridad sobre qué está funcionando y qué no. Mientras clínicas y hospitales del país hablan con claridad de su crisis y exponen a los usuarios sus límites de operación, aquí no se sabe si tienen acetaminofén para los pacientes”, indicó Moreno.

Esta situación afecta a anestesiólogos, médicos generales y otros profesionales de la salud, quienes denuncian una deuda superior a los 100 mil millones de pesos que mantiene en jaque la operación de cuatro grandes hospitales del departamento.

El incumplimiento en los pagos una reducción en la atención médica, llegando a reportarse un solo médico por turno en servicios de urgencias en centros como el Hospital Juan Domínguez Romero, además de la escasez de medicamentos y la suspensión de algunas áreas críticas, incluyendo unidades de cuidados intensivos.

“A los médicos, enfermeros y trabajadores en general les deben sus sueldos. Desde marzo muchos no perciben ingresos. Eso es algo que golpea la economía de estas familias. Están desesperados y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa no da la cara para dar una solución”, agregó la diputada.

Por su parte, desde la Asamblea del Atlántico persisten las críticas al manejo del sistema de salud regional, advirtiendo que una paralización está próxima debido a las pérdidas que exceden los 90 mil millones de pesos.

Los galenos indicaron que mantendrán el cese de actividades hasta que no les solucionen los pagos de sus salarios atrasados y den respuestas claras por parte de la administración regional y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Por su parte, Verano de la Rosa planteó la necesidad de implementar una nueva estructura operativa para los hospitales departamentales, proponiendo la posible vuelta a un modelo administrativo individual en el que cada hospital funcione como una Empresa Social del Estado (ESE) independiente con su propia gerencia, mercadeo y finanzas.

“Creemos que es importante intensificar todas las acciones gerenciales para contener el gasto. Nosotros no podemos mantener los niveles de gasto en los cuales tenemos en este momento en el sistema de salud porque están por encima de sus propios ingresos y eso es insostenible y realmente son las decisiones que hoy estamos tratando de impartir a cada uno de los diferentes eh responsables de todo el proceso”, indicó el mandatario.

La propuesta será evaluada en mesas de trabajo entre la Gobernación y la ESE UNA, con la participación de expertos, para escoger la mejor estrategia que garantice la prestación y continuidad de los servicios de salud. Además, se crearon mesas de seguimiento con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS para definir planes administrativos y financieros que contribuyan a la recuperación económica de los hospitales.

Finalmente, la Junta Directiva de la ESE UNA aseguró que la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) continúa su atención a través del CACE Alta Complejidad, con personal, medicamentos y dotación suficiente.