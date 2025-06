Menor de 16 años completa una semana desaparecida en Bucaramanga

Nicole Daniela Guevara Cadena cursa la secundaria en la Institución Educativa Las Américas. Foto: Redes sociales

Nicole Daniela Guevara Cadena, una adolescente de 16 años, cumple una semana días desaparecida tras salir de su colegio en Bucaramanga el pasado 5 de junio. La menor fue vista por última vez cuando salió de la Institución Educativa Las Américas, ubicada en el barrio Álvarez, hacia las 11:00 a.m.

Según su madre, Stella Cadena, ese día la clase en la tarde fue cancelada porque el profesor no asistió, por lo que los estudiantes salieron antes. Nicole salió acompañada de un compañero, pero desde entonces no se sabe su paradero. “No sabemos dónde está. Ella los jueves tiene contrajornada y no viene a la casa, almuerza allá. Resulta que ese día el profesor que le daba clases en la tarde no fue, y salieron más temprano. Le abrieron la puerta y salió con un compañero”, explicó la madre, quienes también indicaron que el acompañante no ha querido decir nada sobre su paradero.

La familia ha realizado búsquedas en los sectores cercanos al colegio y ha solicitado ayuda a las autoridades, que revisan cámaras de seguridad para obtener pistas. Los padres de Nicole desmienten rumores que circulan en redes sociales sobre maltrato familiar y aseguran que sospechan que alguien está manipulando a la joven. “Queremos desmentir unos videos que han subido a redes sociales en los que se manifiesta que la mamá la maltrataba y que por eso se fue. Creemos que los motivos son muy diferentes y que hay alguien detrás de esto, manipulándola”, dijo el padre.

La familia pide colaboración a la comunidad y a las autoridades para encontrar a Nicole. “Necesitamos ayuda para encontrar a nuestra hija, la queremos ver en casa, la amamos. Por ahora estamos con el acompañamiento de la Fiscalía, Infancia y Adolescencia de la Policía, pero aún no tenemos noticias de ella. Pónganse la mano en el corazón”, expresó su madre.

Quienes tengan información sobre el paradero de Nicole Daniela pueden comunicarse a los números 316 274 2213, 312 477 3837 o a la línea 123 de la Policía Nacional.