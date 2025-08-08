No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Metrolínea busca revivir con una renovación, ¿qué hay en juego?  

El sistema de transporte masivo de Bucaramanga atraviesa una crisis que se profundizó en la pandemia, pero que se venía cocinando casi desde su creación. La alcaldía de la ciudad le ha apostado a renovar la flota y tomar otras acciones, pero expertos señalan que se requieren de más acciones que den confianza y atraigan pasajeros.

Valeria Gómez Caballero
08 de agosto de 2025 - 06:54 p. m.
Imagen de referencia. El Gobierno propuso el diseño del tranvía, pero los alcaldes deberán financiar la operación provisional con buses eléctricos y adecuaciones a las estaciones.
Foto: Metrolínea

El sistema de transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea, ha visto acelerar su declive después de pandemia. El tiempo de espera de los buses se volvió cada vez más largo para los pasajeros, ante la salida de operación de buses viejos, mientras que las estaciones fueron poco a poco desmanteladas. A la par, para la empresa y el operador fue insostenible mantener a flote la operación, por lo que desde la región se trabajó en su liquidación, pero ahora, con el cambio de administración, se planteó el reto de reactivar las rutas troncales y...

