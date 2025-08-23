No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Migración inversa: el silencioso éxodo que tiene en tensión a Chocó 

El regreso de migrantes del norte del continente ha reactivado las rutas marítimas por el Darién, incluidas las que van por el Pacífico. Sin suficientes recursos y hasta engañados, quienes optan por estos caminos terminan varados en municipios como Bahía Solano y Juradó, que no tienen salidas terrestres y cuyas administraciones ya ven colapsados sus mecanismos de ayuda. 

Mónica Rivera Rueda
23 de agosto de 2025 - 10:05 p. m.
Algunos de los migrantes en Juradó son enviados en barco hasta Buenaventura.
Foto: Personería de Juradó

Un fuerte dolor en la cadera impacienta a Iyaru. Días antes, en el océano Pacífico, tras salir en una lancha desde el corregimiento de Jaqué, en Panamá, una ola desestabilizó la embarcación en la que iba junto a su esposo, su hijo y varios migrantes. Voló en el aire y en su intento por evitar que su hijo cayera al mar, aplicó toda la fuerza que tenía para aferrarse a la silla, recibiendo un fuerte golpe en el coxis. “Creo que sentí más miedo en ese momento, que en la selva (del Darién). Aunque para mí la selva no fue un juego, el temor que...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

Migración inversa

migrantes

Bahía Solano

Juradó

Chocó

varados

venezolanos

Jaqué

Darién

