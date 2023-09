Minga indígena llegará este 25 de septiembre a Bogotá, ¿por qué protestarán?

Imagen de referencia. Se espera alrededor de 20.000 indígenas en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Centenares de indígenas provenientes del Cauca, La Guajira, el Catatumbo, Amazonas y Putumayo, entre otras regiones, comenzarán a llegar este lunes 25 de septiembre a Bogotá, con el fin de participar en las manifestaciones que se tienen previstas para el próximo miércoles 27 de septiembre. Si bien, la Organización Indígena de Colombia señala que será una armonización y movilización nacional, también reclamarán por sus derechos y el asesinato de sus líderes.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se plantea la minga desde “la unión, la juntanza, el caminar de la palabra, alentar la lucha indígena, social y popular”, por lo que señalan que no se puede tolerar la “violación constante de los derechos humanos y los derechos de los demás seres de nuestra medre naturaleza, el asesinato de las autoridades indígenas, líderes sociales y el abandono de niños, jóvenes y población vulnerable”.

Sumado a esto, indican que se debe respetar las organizaciones propias territoriales indígenas, así como “la salud para la vida y no como negocio, la educación integral, no para dominar, sino para liberar, las economías propias para el bienestar y no para el capital”. Junto a esto y dado el recrudecimiento de la violencia, piden la conformación de “espacios de paz”, que les permitan el diálogo con los diversos actores del conflicto armado.

Carlos Quitumbo, vocero de la comunidad indígena Kwesx Yu Kiwe, indicó a RCN Radio que desde el municipio de Florida, en el Valle del Cauca, salieron 18 chivas y vehículos del CRIC con alrededor de mil personas. “Vamos a pedir respeto a nuestros líderes indígenas, ya que el gobierno nos ha abandonado; en los últimos meses han asesinado muchos campesinos y líderes indígenas”.

Por su parte, Joe Sauca, consejero mayor y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que del departamento saldrán alrededor de 7.000 comuneros, que pedirán por la seguridad en los territorios, que incluye la parte productiva y ambiental, la superación del hambre, así como su participación en las reformas.

Los indígenas que llegarán a la ciudad permanecerán en las Universidades Pedagógica, Nacional y Distrital, así como en el Coliseo de los Deportes y el parque Tercer Milenio.

Junto a la movilización, que saldrá el miércoles, a las 8:00 a.m. de la calle 60 con carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, se tienen previstas reuniones de los líderes con el Gobierno Nacional, ante las amenazas y asesinato de sus líderes como el de José Arley Cruz Chocue, autoridad tradicional de la comunidad indígena Granates, resguardo Kwe’sx Yu Kiwe de Florida.