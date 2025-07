Murió bebé ahogado en el Bajo Atrato: comunidades piden ayuda por inundaciones

La Alcaldía de Carmen del Darién ha entregado mercados y kits de aseo, pero solo una parte de las familias afectadas ha recibido ayuda. Foto: Alcaldía de Carmen del Darién

La emergencia humanitaria en el Bajo Atrato, Chocó, continúa agravándose. Más de 50.000 familias en seis municipios enfrentan la pérdida de sus cultivos, el desabastecimiento y la falta de atención institucional. Aunque algunas alcaldías, como la de Carmen del Darién, han entregado mercados y kits de aseo, solo una parte de la población ha recibido ayuda.

El pasado 13 de julio, en el corregimiento de Montaño, municipio de Carmen del Darién, un bebé de siete meses perdió la vida ahogado. El menor de edad, identificado como Yan Carlos Benítez Furnieles, era hijo de una familia afectada por la emergencia y sobrino del alcalde municipal. Según el mandatario local, Dawinson Valoyes, la tragedia pudo evitarse si hubieran existido condiciones mínimas de movilidad y atención en la zona.

“Ya no tenemos con qué responder. Reportamos nuestra capacidad administrativa agotada. Como alcaldía hemos hecho todo lo posible: entregamos mercados, activamos las rutas institucionales, hicimos la declaratoria de emergencia y gestionamos ayudas. No contamos con los recursos suficientes para atender a todas las familias afectadas. Llevamos semanas pidiendo apoyo al gobierno nacional y al departamental, y hasta ahora no hemos recibido una respuesta concreta”, dijo el alcalde a este medio.

Por su parte, En Riosucio, un líder comunitario decidió meterse al agua para mostrar la magnitud del desastre. “¡Le pedimos auxilio al Gobierno! Quiero que vean cómo está nuestro territorio”, dijo Alexander López Moreno a Noticias Caracol mientras estaba en el agua. Su gesto fue una forma de visibilizar la situación extrema que viven cientos de comunidades. También recordó que el río Atrato es sujeto de derechos y exigió que el Estado colombiano cumpla con esa obligación. “Estamos exigiendo al Gobierno nacional que se cumpla, y si no se cumple, le pedimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le haga seguimiento”, agregó.

El alcalde de Carmen del Darién pidió al Gobierno medidas estructurales y urgentes para atender la emergencia. Entre sus principales solicitudes está la instalación de una draga permanente en las bocas del río Atrato, como las del León, el Coquito y el Roto, para evitar que el sedimento y los residuos naturales sigan taponando el cauce y provocando desbordamientos. También solicitó apoyo para retirar los árboles y materiales que obstruyen el flujo del agua, así como la implementación de proyectos productivos que permitan a las familias recuperar su sustento.

“Estamos urgidos de traer iniciativas reales al territorio, que permitan superar esta situación de manera efectiva”, afirmó el mandatario, quien advirtió que el municipio ya enfrenta una crisis alimentaria por la pérdida total de cultivos.