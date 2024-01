Murió el personero de Chíquiza, Boyacá, en grave accidente de tránsito

Edison Molina Reyes acababa de ser reelegido como personero de Chíquiza, Boyacá. Foto: Archivo Particular

En el alto de Cucaita, en el municipio de Sora, en Boyacá, murió el personero de Chíquiza, Edison Reyes Molina, en un accidente de tránsito. Su auto rodó por un abismo que queda muy cerca a la vía por la que transitaba.

Lea: Mujer retrasó dos horas vuelo de Bogotá a Medellín tras escándalo: ¿Qué sucedió?

Según explicó alcalde de Sora, Hernán Acosta, a Caracol Radio, “el accidente ocurrió a las 4:10 de la tarde (23 de enero). A esa hora recibí una llamada manifestándome que había sucedido el accidente, llame al Centro de Salud para que llegara la ambulancia, pero desafortunadamente del impacto, el personero fue encontrado sin signos vitales”.

Reyes había salido de Chíquiza y se dirigía a su vivienda en Tunja. Lo que inquieta a las autoridades es que no se entiende qué pasó, debido a que el vehículo atravesó un bosque, donde no chocó contra ningún auto y terminó en el abismo, del que el personero no se pudo salvar.

Le puede interesar: Mujer retrasó dos horas vuelo de Bogotá a Medellín tras escándalo: ¿Qué sucedió?

“Fuimos compañeros de trabajo toda la vida, respecto a su accidente no me explico qué pudo haber pasado, él no era de altas velocidades, pero además al salirse de la vía atravesó un bosque y ni siquiera lo trancó un árbol, la única explicación es que le haya dado algún infarto, porque es que ni siquiera fue ni en una curva, como para decir que el carro le ganó”, dijo a Boyacá 7 Díaz Elkin Suárez, exalcalde de Chíquiza.

Reyes Molina, de 44 años, tenía esposa y tres hijos. Era abogado de la Universidad de Boyacá, especialista en derecho administrativo de la Santo Tomás. Había sido personero de Ciénaga, inspector en Ráquira y recientemente había sido reelegido como personero de Chíquiza.

Se espera que las honras fúnebres se realicen el próximo jueves 25 de enero.