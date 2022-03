Murió un turista italiano tras ataque de tiburón en San Andrés

Imagen de referencia. El extranjero llegó sin signos vitales al hospital. Foto: María Camila Ramírez Cañón

En una zona rocosa de acantilados en el sector de “La Piscinita”, en el suroeste de la isla de San Andrés, fue atacado por un tiburón, el italiano Antonio Roseto Degli Abruzzi, de 56 años, quien murió en un hospital departamental por un choque que hipovolémico secundario a la mordedura en la pierna derecha.

El hombre llegó sin síntomas vitales al centro asistencial donde no lo pudieron reanimar. “Al parecer, tuvo una pérdida de un volumen sanguíneo en la zona en donde tuvo el accidente”, dijo a Caracol Radio Erika Palacios, Subgerente Científica del Hospital Departamental de San Andrés.

De acuerdo con testigos, “los tiburones no le daban oportunidad de que nadara, él trataba de espantarlos con la mano, pero cada vez que hacía esto lo mordían”, dijo un hombre a TeleIslas. Por su parte, Mauricio Maldonado, quien ayudó a sacar al italiano del mar, relató a Noticias Caracol que: “como pesaba mucho, no podíamos subirlo, yo me tiré al agua para intentarlo sacarlo más fácil”.

Tras el ataque en la pierna del turista, personas que se encontraban en la zona y autoridades lograron sacarlo de la zona e identificar que se encontraba en el lugar sin compañía. A la par, en redes sociales se conocieron imágenes en las que se ve como dos tiburones transitaban por las aguas cristalinas del sector.

Al respecto, las autoridades indicaron que este tipo de ataques no es frecuente, por lo que la Policía se hizo cargo para iniciar las investigaciones, así como se encuentran en la localización de la familia de la víctima, mientras que los habitantes de la zona señalaron que no es la primera vez que ven estos animales en el lugar, por lo que pidieron a las autoridades tomar acciones para evitar que un hecho similar se vuelva a repetir.