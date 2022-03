Niño de 11 años murió por presunto caso de bullying en Manizales

Según la madre de Martín, el niño murió a raíz de un golpe que recibió con una puerta en el colegio.

Un presunto caso de Bullying que terminó en la muerte de un menor de edad se dio a conocer en el Concejo de Manizales. Diana Garzón, madre de Juan Martín, un niño de 11 años, denunció que su hijo falleció el 11 de marzo por un golpe que le propinaron en la cabeza en la Institución Educativa San Pio X, compañeros que le estarían haciendo matoneo.

Según Garzón, Martín empezó a presentar síntomas como fiebre y malestares a raíz de un golpe que recibió con una puerta en el colegio, el pasado 14 de febrero. “En principio no me informaron, en ningún momento llamaron al seguro que estaba pagando allá para el niño. Él sí me dijo que había sufrido un golpe, pero me dijo ‘mami, esos niños allá son muy cansones, estaban jugando y me tiraron la puerta’. Eso se quedó así”.

Entre el 2 y 3 de marzo la situación de salud del niño empeoró. De acuerdo con el relato de la madre, Martín tenía dolores de cabeza, especialmente sobre un ojo, mareos y fiebre, así como empezó a perder la movilidad y los médicos no encontraban la razón. En esos días Diana Garzón se enteró de que unos estudiantes le hacían bullying, aunque el menor de edad nunca se lo quiso confesar.

“Yo le preguntaba si lo estaban molestando y me decía que no. Él se entendía muy bien con la profesora de quinto, por eso le dije si le quería contar a ella, y dijo que sí, pero la profesora no alcanzó a hablar con él porque a mi niño tocó llevarlo a urgencias y de ahí pasó a UCI”, relató Garzón.

Después de que el niño falleció, el 11 de marzo, la madre empezó a recibir vídeos en los que se evidenciaba que Martín era víctima de bullying, de por lo menos tres de sus compañeros. Según lo que le dijeron a Diana, el golpe con la puerta había sido grave, pues el menor de edad quedó inconsciente y luego continuó mareado. Al parecer, el niño sí habló con uno de los coordinadores del colegio, quien le habría dicho que no se podía hacer nada.

A raíz de este caso, los estudiantes del colegio San Pio X hicieron un plantón a las afueras de la institución, con bombas blancas, en rechazo a los casos de matoneo, ya que el de Martín no sería el único. Garzón señala que ha tenido comunicación con otros padres que han retirado a sus hijos de la institución por casos de bullying, mientras que la rectoría inició las investigaciones para determinar cómo se produjo el golpe.