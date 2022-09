“No continuaremos con las obras en Cara de Gato”: UNGRD tras visita a La Mojana

El rompimiento del jarillón sucedió hace un año, desde entonces las obras han avanzando solo en un 15%. Foto: Camila Granados Arango

El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, confirmó que no continuarán con las obras del dique en el sector de Cara de Gato, en la región de La Mojana, luego de visitar la zona afectada.

Según el funcionario, las obras en ese punto después de un año solo han avanzado en un 15 - 20%, y además hay riesgo de que los recursos se pierdan, debido a que en la temporada de lluvias hay alta probabilidad de que aumente el nivel del río.

No vamos a continuar las obras del dique en Caregato pq el avance en 1año es 400m de 2.200m requeridos y para terminarla requiere adicción del doble del presupuesto inicial y 6 meses más, sin ningúna garantía de lograr el cierre y con alto riesgo de volver a perder los recursos. pic.twitter.com/uuSx9rlSE5 — Javier Pava Sanchez (@javier_pava_s) September 8, 2022

(Lea: Una mano a los habitantes de La Mojana en Sucre (Sucre))

“Al no poder cerrarse en seis meses, va a seguir afectada la comunidad que lleva un año con las inundaciones. Eso nos lleva a que tengamos que tomar decisiones. Por ello, la semana entrante no vamos a ir a las obras, sino a las zonas afectadas. Vamos a colocar un PMU con todos los alcaldes y plantearemos un plan de acción de intervención”, dijo el director de la UNGRD a El Espectador.

Luego de recorrer el sector, ubicado en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, Bolívar, la UNGRD afirmó que no aceptarán las propuestas hechas por el contratista porque no es funcional debido a que no solucionará el problema, y además para terminarla requiere del doble del presupuesto inicial.

(Le puede interesar: Lluvias en Antioquia: un fallecido, inundaciones y deslizamientos)

“Surge la posibilidad de relocalización de poblaciones hacia zonas secas, donde las comunidades puedan llevar a cabo sus proyectos productivos. Hay unos terrenos que son de la SAE, otros son baldíos, y vamos a revisarlos para brindar terrenos, porque no pueden seguir con este nivel de afectación”, manifestó Pava.

Cabe resaltar que el rompimiento del jarillón Cara de Gato, se presentó el 27 de agosto del año pasado, y dejó como saldo 38.000 familias damnificadas.