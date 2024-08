“No me presente a la sesión en estado de embriaguez”: presidenta asamblea de Huila

Victoria Castro llegó a la asamblea de Huila con el aval del Partido Liberal y 18.704 votos. Foto: Victoria Castro

Grandes cuestionamientos se presentaron el pasado sábado 24 de agosto en el departamento de Huila, por la situación en la que se encontraba la presidenta de la corporación, Victoria Castro, en la sesión plenaria virtual de la Asamblea departamental, citada a las nueve de la mañana, de la que se compartieron algunos fragmentos.

En las imágenes se puede ver a la funcionaria dando inicio al encuentro con una voz pausada y de la que no se le comprendían muy bien las palabras. Sumado a esto, en el momento en que prendió la cámara no estaba arreglada, así como se mostró confundida con el orden del programa, por lo que los usuarios de redes sociales concluyeron que la funcionaria estaría en estado de embriaguez.

En comunicado, la política aseguró que “bajo ninguna circunstancia estaba bajo los efectos del alcohol, que no me presenté a la sesión en estado de embriaguez, que jamás ha pasado y no va a pasar”. Sumado a esto, aseguró que se trató del consumo de un medicamento para dormir.

“Por temas personales y de salud llevo medicándome algún tiempo para poder dormir y anoche, llegué tarde de la noche de trabajar. Me tomé la medicación, pero no logré que el efecto pasara a la hora que tenía que conectarme; sin embargo, lo hice y por esa razón aparece de manera tan distorsionada”, agregó la diputada.

En el video Castro también muestra una fórmula médica que, asegura, es del medicamento que habría consumido y reiteró que no se encontraba en estado de embriaguez, ante la serie de críticas por la voz que tenía durante su participación en la sesión.