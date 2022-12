No solo es el déficit: los problemas de los sistemas de transporte en el país

Transmilenio en tiempos de covid 19 Foto: GUSTAVO TORRIJOS

“Esto está como peor”, dice Ana María, refiriéndose a la cantidad de gente que ve mientras espera el M82 en la estación de San Victorino, en Bogotá, cerca de las seis de la mañana. El servicio pasa seguido, pero en este punto va tan lleno que la única forma de entrar es empujando a los que ya están adentro. Algo que ya ocurría y que volvió de las dinámicas prepandemia.

En Medellín, Julián cree que no hay sincronía entre los servicios. “Justo cuando estamos todos llegando de la línea A a tomar la B, arranca el vagón solo y me pregunto por qué no ajustan los tiempos, para que la gente que llega de cualquier sentido se alcance a ir en ese servicio vacío. Pasa en la mañana y en la tarde. Lo que logran es que se comience a represar la gente en las estaciones, porque los trenes no pasan tan seguido y luego se vuelve más caótica la entrada y la salida por esa congestión”.