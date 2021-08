“No somos la cloaca de Colombia”: alcalde de Aguachica por basuras de Santander

Mañana a media noche deberá cerrar el basurero El Carrasco, el relleno sanitario donde se trata el 65% de las basuras producidas en Santander. Mientras en Bucaramanga avanza una reunión entre el gobernador del departamento, los alcaldes de los 16 municipios y el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), para encontrar una solución al problema, en Aguachica (Cesar) le dicen no a una de las posibilidades.

El alcalde de esta ciudad, Robinson Manosalva, se refirió a las palabras de Juan Carlos Cárdenas, mandatario de Bucaramanga, quien dijo que una de las opciones frente al cierre inminente de El Carrasco, era llevar las basuras hasta Aguachica. Pero rápidamente Manoslava cerró esta opción.

“Como primera autoridad del municipio no estoy dando permiso para recibir las basuras de Santander, nosotros no somos la cloaca de Colombia, ni del departamento del Cesar. Yo soy ambientalista, que se la lleven para Barrancabermeja, para Cúcuta, a donde se las quieran llevar, pero yo no voy a permitirlo”, señaló el alcalde de esta ciudad del Cesar.

Incluso, Manoslava, afirmó que de ser necesario se atravesará en la vía para obstruir el paso de los camiones. “Así como me paré en la raya con las fotomultas, lo haré con los vehículos que lleguen con basura y a la gente de Veolia –propietarios del basurero de la ciudad– decirle que Aguachica no es la oficina de ellos, no pueden pasar por encima del alcalde”, finalizó el mandatario.

Con Aguachica, son tres los municipios que le dicen no a la posibilidad de llevar las basuras de Bucaramanga a su territorio. Como lo confirmó José Pablo Ortíz, gerente de la Emab, a El Espectador, las comunidades de Lebrija y Girón se opusieron a las construcciones de rellenos sanitarios como alternativa a El Carrasco.

A esta hora se adelanta el consejo extraordinario de gestión del riesgo convocado por el alcalde de Bucaramanga para analizar las alternativas para la disposición de basuras. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad se ha manifestado.