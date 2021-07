Obleas JL, delicias para chuparse los dedos

Obleas JL comenzó de una manera bastante particular y anecdótica en el año 1986. Gustavo López, junto a su esposa Gloria Castiblanco tenían un emprendimiento de comidas rápidas y varios de sus clientes le decían, don Gustavo debería vender algo de dulce como obleas con arequipe. Él y su corazón de emprendedor innato decidieron tercerizar y buscar unas obleas y recurrió en ese entonces a las páginas amarillas para pedirlas, pero con gran decepción hizo varios intentos fallidos, pues estas nunca llegaron. Teniendo este triste panorama y con la espinita que le acosaba todos los días, recordó que una amiga de su mamá tenía una maquina para hacer obleas y fue así como nació una de las empresas de obleas más tradicionales de la capital del país.

Me adentré a sus sabores y de manera sorpresiva al abrir la puerta de mi casa me encontré con una caja de regalo que contenía una bella tarjeta que me invitaba a conocer este emprendimiento ya con más de treinta años en el mercado. No sabía por cuál empezar, mi boca se hizo agua y tuve que respirar pues la adrenalina se disparó al cien por ciento. Pensé, Dios mío tengo obleas como para un año; fue entonces cuando tomé la decisión de compartir con los porteros de mi conjunto y con todas esas personas amorosas que visitan mi hogar.

Minutos después contacté al remitente de mi tarjeta y le dije, deseo escribir tu historia. Acá la tienen y espero que endulce su existencia.

Dicen que la comida es el negocio más rentable del mercado, pero también es el más incierto quizás. ¿Usted que piensas de eso?

Cuando nosotros iniciamos, gracias a Dios, teníamos punto de equilibrio para suplir las necesidades básicas de la familia. Eran cuatro hijos y una esposa que sacar adelante. En este punto quisiera contar que pasé como fundador de la empresa por dos quiebras totales, pero el negocio siempre ha sido independiente. Esto me lleva a experimentar otro mercados como vender carros con luces en la plaza de San Victorino y tenis para niño. En medio de este proceso volví a comenzar con la obleas y es lo que nos tiene en pie hasta el día de hoy.

¿Qué ha sido lo más amargo y lo más dulce de emprender?

Lo mas duro ha sido el proceso de las dos bancarrotas por las que paso mi familia; la escasez de los alimentos en algunas oportunidades y algo sumamente doloroso de cumplir como el pago de los salarios de las personas que hacen parte del equipo de trabajo. Gracias a Dios siempre les cumplimos con su salario.

Lo más dulce es el reconocimiento por el que hemos trabajado. Cuando los clientes nos escriben felicitándonos por nuestra labor, el que nos digan que tenemos las mejores obleas del mundo y ahí es donde entendemos que debemos seguir trabajando por mejorar y definitivamente son esos detalles los que no tienen precio.

Sabemos de personas que se han hecho millonarias vendiendo empanadas por ejemplo. ¿Ustedes son uno de esos casos?

Vivimos netamente de nuestra empresa. La pandemia fue una gran oportunidad para descubrir otros mercados como el digital. Al principio de marzo de 2020 el panorama era oscuro por cuanto las ventas son presenciales, pero descubrimos que podemos expandir el negocio de forma digital y llegar a todos los rincones de Colombia con nuestro producto

Como usted bien dice, el 2020 revolucionó por completo el mundo, ¿como es su proyección en estos momentos?

Seguimos en la búsqueda de ser reconocidos a nivel nacional por nuestra innovación constante; queremos que cuando las personas piensen en obleas, piensen en Obleas JL. Queremos llegar a más familias colombianas con nuestros productos diferentes por siempre y para siempre.

¿En Colombia cuál es la competencia más inmediata?

Nuestra competencia directa en cuanto a calidad y precio es obleas Dany

¿Porque son diferentes a otros del mercado?

Somos diferentes por nuestra innovación constante en el desarrollo de nuevos productos. Somos los únicos con patente de obleas de figuras, obleas de colores y diferentes tamaños. Uno de nuestros productos estrellas son los platos comestibles, los cuales nacen de una necesidad por contribuir a nuestro medio ambiente y mitigar el daño que el mundo ha hecho a nuestra naturaleza. Con esta pandemia esta necesidad fue creciendo día a día hasta convertirse en una realidad; fueron varios intentos, la gran mayoría fallidos por cuanto no llegábamos a lo que queríamos, hasta que por fin en una de tantas pruebas y con ayuda de un focus group lo logramos.

¿Cuál es su compromiso con el medio ambiente?

* Nuestros platos comestibles son elaborados con los mismo de la oblea tradicional (harina, agua, trigo)

*Por sus ingredientes se puede colocar alimentos de sal y de dulce sin perder su sabor original

¿Dónde se encuentran y entre que valores están sus productos?

Estamos ubicados en Bogotá y realizamos domicilios y envíos a nivel nacional.

Punto de venta en Bogotá barrio Modelia Cra 75 # 25c 21 horario de lunes a sábado de 11:30 a.m., a 5:30 p.m.

Nos pueden contactar al 3143180705 y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, tik tok y YouTube como OBLEASJL