Ofrecen millonaria recompensa por el asesino de líder comunitario de Valledupar

Alfonso Medina también era presidente de la JAC del barrio Villa Jaidth, donde residía. Foto: @JACOBOSOLANOC

Tras el asesinato de un líder comunitario en la ciudad de Valledupar, las autoridades locales ofrecieron una recompensa para dar con el paradero de los responsables de la muerte de Alfonso Medina. Los hechos se presentaron la noche del lunes, mientras llegaba a su casa, en el barrio Villa Jaidth, cuando dos sujetos en motocicleta le dispararon, según la versión preliminar de la Fiscalía.

Fueron tres los impactos de bala que recibió el líder comunal que recientemente había denunciado la apropiación de “ocho lotes” que comprende la zona donde el municipio tiene proyectado un parque lineal, que va desde la chacha del barrio Villa Jaidth,, donde era presidente de la Junta de Acción Comunal, hasta la Plaza Alfonso López. Aseguró que esa área le pertenece al municipio y no a los privados que construyeron ahí.

“Cómo la gente inescrupulosa se roba los espacios públicos a pesar de que hay pruebas de que ese lote es del municipio. No hay poder humano para desalojar porque, según el inspector de Policía, ellos no cuentan con los recursos ni la maquinaria para tumbar lo que han construido. Es grave que el municipio no se apersone de los espacio públicos que tiene y se los deje robar. Algo raro hay detrás de este cuento”, agregó en una entrevista días antes al medio local Entérate Valledupar.

El columnista Jacobo Solano comentó en su cuenta de Twitter que el “crimen del líder comunitario Alfonso Medina en Valledupar es el típico crimen social que azota a Colombia desde hace mucho tiempo. Personas que luchan por su comunidad y debido a sus denuncias se vuelven blanco de los delincuentes asociados con élites que se ven perjudicadas”.

El 23 de marzo del 2021, Alfonso Medina, denunció a través de @enteratevpar, que recibió amenazas, por denunciar el robo descarado de las áreas de cesión del municipio de @Valledupar_Col



El líder fue asesinado de tres disparos en el barrio Villa Jaidith.

¿De cuánto es la recompensa?

Las autoridades locales rechazaron el asesinato del líder comunal y ofrecieron una recompensa para capturar a los responsables. La Gobernación del Cesar ofrece “hasta $50 millones, para quien suministre información que conduzca a las autoridades a la captura del homicida”.

A esa oferta se le sumó la Alcaldía de Valledupar, que aseguró que “junto a la Gobernación del Cesar ofrecemos una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita la captura y judicialización, de los autores materiales e intelectuales del asesinato del líder social Alfonso Medina”.

Repudiamos el asesinato del líder comunitario Alfonso Medina en Valledupar. El Gobierno del Cesar ofrece recompensa de hasta $50 millones, para quien suministre información que conduzca a las autoridades a la captura del homicida.



Sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/RuC7ZyrYYN — Gobierno del Cesar (@GobdelCesar) April 11, 2023

