PAE: 453 mil estudiantes no están recibiendo alimentos

En 2021, aunque el programa tuvo una cobertura del 74,4 %, al menos 1,5 millones de niños y niñas no habrían recibido la comida Foto: UAPA

La Contraloría General de la Nación advirtió que 453.481 niñas, niños y adolescentes de colegios públicos no están recibiendo su respectivo PAE en todo el territorio nacional.

Hay diversas razones por las que los estudiantes no están recibiendo sus alimentos. En territorios como el Guaviare, Villavicencio y La Guajira hay graves problemas en la prestación del servicio; mientras que en Atlántico, Nariño, Quindío y Montería, tienen suspensión de la operación, pues la continuidad del programa alimenticio no ha sido recabada.

Lo preocupante es que a pesar de haber obtenido los recursos pertinentes para el cumplimiento del PAE en las zonas rurales y urbanas, todavía hay graves afectaciones sobre la educación de los menores de edad. Por ejemplo, en Magdalena, de 147.000 beneficiarios, solo 2.379 niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas se han visto beneficiados. En Guainía, Vichada y Montería tampoco se han entregado la totalidad del PAE.

Por otro lado, la Contraloría General realizó revisiones presenciales a 683 Instituciones Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificados del territorio nacional (ETC), de las cuales el 68% no ha iniciado la planeación de veedurías de padres de familia, lo que significa que en 464 instituciones educativas no tienen observadores ajenos a las ETC.

Finalmente, Luis Carlos Pineda, controlador delegado, mencionó en un comunicado de la Contraloría: “hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional, y en estos casos, con excepción de la ETC Quindío en la que el contratista presentó diferentes incumplimientos, debían tenerse claras las fechas de culminación de los contratos, con el fin de adelantar los procesos contractuales que garanticen la continuidad de la operación sin generar afectaciones a los estudiantes. Hoy esperamos que se subsanen prontamente los problemas y no se sigan dejando sin alimentación más 257 mil niños de estas cuatro ETC”.

El balance que dejó la Contraloría el año pasado es preocupante: aunque el programa tuvo una cobertura del 74,4 %, al menos 1,5 millones de niños y niñas no habrían recibido la comida, mientras que 13 de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron fallas en cobertura, calidad y logística.