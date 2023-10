Patrullera denuncia acoso sexual y laboral en la estación de Policía de Cereté

La patrullera ya solicitó su retiro de la institución policial. Foto: Google maps

Un escándalo se presenta en el interior de la Policía Metropolitana de Montería, debido a que una patrullera que trabaja en la estación de Cereté denunció ser víctima de acoso sexual y laboral.

Aunque la denuncia la hizo ante la Procuraduría General de la Nación, la uniformada Daniela de la Ossa hizo públicos los hechos a través de redes sociales, donde relató que por no acceder a las pretensiones sexuales de uno de sus superiores ahora es acosada y humillada en su entorno laboral.

“Ya no aguanto más el acoso laboral y sexual, simplemente porque no quise acceder a pretensiones, a ellos se les hizo fácil decir: móntensela, hagan lo que se les dé la gana con ella”, explicó la patrullera en un video.

PATRULLERA DENUNCIA

ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN CERETÉ (CÓRDOBA)



Daniela De La Ossa es la Patrullera que denunció el caso ante la Procuraduría General de la Nación. La Policía Metropolitana de Montería anunció que inició las investigaciones del caso. pic.twitter.com/Ra0XPrzx61 — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) October 9, 2023

Según explica la uniformada, además de que sus compañeros ya no le dirigen la palabra, tiene prohibido usar el baño de la estación y se le niegan los permisos que necesita para poder estudiar. Por si fuera poco, la sanidad de la Policía indicó que ella no está en condiciones mentales para portar un arma y realizar labores de patrullaje y vigilancia, pero de todos modos se le ordena hacerlo.

Por estas situaciones, De la Ossa decidió también presentar su renuncia de la institución policial. “Quiero dejarles en claro que ya pedí mi baja, pedí mi retiro, no quiero trabajar más en la Policía Nacional, a raíz de todos los acosos con evidencias que tuve. No entiendo por qué no me dejan quieta, si eso era lo que querían, pues ya lo lograron”, indico la uniformada.

Así pues, ella indica que, a diferencia de otras víctimas, ella decidió denunciar para que se tomen los debidos correctivos. También explicó que han puesto obstáculos para poder retirarse de su trabajo.

“Tengo conversaciones, tengo videos de todo lo que me está pasando, me obligaron a cambiar el motivo de mi retiro y colocar que tengo nuevos proyectos. Hago un llamado al señor Presidente, al director de la Policía Nacional, a Derechos Humanos, a la Procuraduría, a quienes defienden a las mujeres. Ayúdenme, no quiero estar más aquí”, añadió De la Ossa.

¿Qué responde la Policía?

La Policía Metropolitana de Montería comunicó que ya iniciaron las investigaciones disciplinarias del caso y activaron los protocolos de atención.

“Una vez conocidos los hechos denunciados, se dispuso la apertura formal de una investigación disciplinaria para determinar con claridad todas las circunstancias que enmarcan estos hechos (…). De igual manera, se activó la ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género con el fin de garantizar la integridad de la funcionaria”, indica el comunicado institucional.