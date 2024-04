Perdidas millonarias en San Andrés: los turistas no llegaron durante Semana Santa

La problemática estaría relacionada con los costos de los tiquetes hasta la isla y la disminuciónde los vuelos. Foto: Pexels

El turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina cayó más este año, de acuerdo con el reporte entregado por Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) la cifras de turistas que han viajado hasta las islas, con corte a mes de marzo, son desalentadoras. Como “la semana más nefasta en los últimos 20 años” calificó la asociación esta Semana Santa que acaba de pasar.

El turismo ha disminuido en los últimos años por diversos factores como la pandemia por Covid-19, el aumento en el costo de los tiquetes, la salida del mercado de aerolíneas de bajo costo, las pocas rutas aéreas y las demoras en la reconstrucción de la isla tras el huracán iota. Entre marzo y abril del 2021 la ocupación hotelera alcanzó el 47% de la ocupación, en el 2022 mejoró llegando al 79% en marzo y al 59% en abril, sin embargo, para el 2023 estas cifras bajaron, al 35% en marzo y en abril el 40%.

Este año, las cifras para el comercio y los 42 hoteles que están afiliados en Cotelco fue mucho más desalentadora: en lo que va corrido del año y con corte a marzo, la ocupación no alcanzó ni el 30%. Esto quiere decir que durante la temporada vacacional, en especial en Semana Santa, los hoteleros se quedaron con todo listo, esperando a visitantes que no llegaron. La situación es aún más grave debido a que el 90% de la isla depende del turismo.

A esto se suma el hecho de que Avianca anunció que dejará de operar 10 vuelos semanales a la isla, lo que incrementa una de las problemáticas que más ha afectado el turismo en la zona: la baja oferta de las aerolíneas y los altos costos de los pasajes.

“El tema aéreo está muy complicado, San Andrés en la actualidad solo tiene 22 vuelos diarios nacionales operados por 3 aerolíneas como son: Wingo, Latam y Avianca y una ruta internacional a Panamá con Copa, pasamos desde la crisis de Viva y Ultra Air de 42 vuelos diarios a la mitad, y ahora con la disminución de 10 rutas semanales de Avianca vamos a quedar muy afectados”, señaló Julio García Jaramillo presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

La esperanza, indican, es que con la entrada al mercado de Jet Smart la situación mejores, pero, por el momento, no se sabe cómo operaría y cuántos vuelos realizaría a San Andrés. De acuerdo con Cotelco, el año pasado, con la tarjeta de turismo, que debe pagar cada turista que ingresa a la isla y que cuesta $140.000, recibieron 42 vuelos en esta temporada, pero este año solo han ingresado 20, lo que quiere decir que se redujeron a la mitad los ingresos bajo esta modalidad.

“Toda la Semana Santa no tuvo ni un solo vuelo extra, estuvo muy mala la semana. Venimos de un año muy difícil, ¿Cómo el tráfico lo pretenden sostener si las tarifas son altas? En enero fue bien por ser época de vacaciones, no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, las calles solas, almacenes solos, la ocupación hoy no sube más del 30%, hay una oferta hotelera muy alta de 45 mil camas, eso no da”, añadió el presidente de ANATO.