Pese a súplica del conductor, robaron camión que se volcó en Cesar

El conductor del camión salió ileso del accidente. Foto: Captura de pantalla

“No me roben, que eso está dentro del camión”, dijo el conductor de un vehículo que se volcó sobre la vía Rincón Hondo - Curumaní y quien fue asaltado por varias personas de la zona.

El hecho se hizo viral en redes sociales por un video en el que se evidencia cómo varias personas aprovecharon el accidente para sacar bebidas, bolsas de comida y alimento para perros que el hombre llevaba en el camión.

En las imágenes se ve cómo el conductor suplica que no se lleven las cosas del carro: “Pero colabórenme. Eso que ustedes me están haciendo es robar. Colabórenme que eso está dentro del camión. No roben”, continúa diciendo el hombre, pero las personas que llegan, sin mediar palabra, siguen sacando las cosas. Hasta uno de los ladrones se atreve a decirle: “De todas maneras es lo justo”.

A pesar del angustioso llamado del conductor le robaron la mercancía luego de accidente en la vía Rincón Hondo - Curumaní pic.twitter.com/cSdrKj4Wxr — Luchovoltio (@luchovoltios) August 23, 2023

Medios locales indicaron que el conductor llevaba la carga al municipio de Aguachica, pero en la vía a Curumaní, al parecer, se le habría explotado una llanta, lo que hizo que el camión se volcara. El conductor logró salir ileso.

Los robos de vehículos accidentados en el norte del país se ha vuelto recurrente. Este tipo de hechos recuerda casos como el que se presentó en julio del 2020 el sector de Tasajera, cuando un camión cisterna que cargaba gasolina se volcó. Varias personas aprovecharon para robar el combustible, pero mientras lo hacían fueron víctimas de una explosión que dejo 45 muertos y decenas de personas con quemaduras.

Aunque las autoridades del Cesar no se han pronunciado sobre el caso en la vía a Curumaní, ante este tipo de hechos la Policía reitera a quienes presencian este tipo de accidentes que primero se debe ayudar a quienes se encuentren dentro de los carros, así como proteger la carga de los vehículos.