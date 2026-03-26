Pico y placa: cómo operará en Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y otras ciudades

Conozca los ajustes realizados en cada una de las ciudades. Foto: Alcaldía de Medellín

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Hoy, jueves 26 de marzo, y durante la Semana Santa, varias ciudades mantienen la restricción de pico y placa según su rotación habitual, mientras algunas suspenden temporalmente la medida para facilitar la movilidad. Aquí le contamos cómo funcionará en algunas de ellas.

Cali

La Secretaría de Movilidad confirmó que el pico y placa continuará aplicándose sin modificaciones durante los primeros días de la Semana Santa. Esto significa que lunes, martes y miércoles santos operarán bajo el esquema de restricción que, habitualmente, funciona así:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: placas 3 y 4

Miércoles: placas 5 y 6

Jueves: placas 7 y 8

Viernes: placas 9 y 0

El horario se mantiene entre 6:00 a. m. y 7:00 p. m., de lunes a viernes, y no aplica los fines de semana ni los días festivos.

Medellín y el Valle de Aburrá

En Medellín y los municipios del área metropolitana no habrá cambios en el esquema que está vigente. El pico y placa seguirá aplicándose de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., conforme a la rotación definida para este primer semestre del año:

Lunes: placas 1 y 7

Martes: placas 0 y 3

Miércoles: placas 4 y 6

Jueves: placas 5 y 9

Viernes: placas 2 y 8

Esto aplica tanto a carros particulares (con el último dígito de la placa) como para motocicletas (con el primer dígito de la placa).

Para los días festivos principales de la Semana Santa no habrá restricción vehicular, como ocurre normalmente cuando hay días feriados.

Pereira

La medida también continuará vigente, pues no se han notificado ajustes hasta el momento. La restricción aplica entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. para carros particulares, motocicletas y otros vehículos incluidos en la norma.

Hoy, jueves 26 de marzo, rige así:

Carros particulares: placas terminadas en 6 y 7

Motocicletas, motocarros y cuatrimotos: placas que comienzan en 6 y 7

Taxis: placas terminadas en 0, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Algunas vías, como las Autopistas del Café y la ruta La Romelia–El Pollo, permanecerán exentas.

Ibagué

Sin novedades aún para la Semana Santa, el pico y placa en la ciudad funciona con horarios de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes; los fines de semana no hay restricción para vehículos particulares.

Hoy, jueves 26 de marzo, no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 4 y 5. La rotación semanal completa es:

Lunes: placas 8 y 9

Martes: placas 0 y 1

Miércoles: placas 2 y 3

Jueves: placas 4 y 5

Viernes: placas 6 y 7

Bucaramanga

A diferencia de otras ciudades, se decidió levantar el pico y placa durante la Semana Santa, desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril para vehículos particulares.

La restricción volverá a regir el lunes 6 de abril con una nueva rotación trimestral de dígitos. El horario habitual se mantendrá entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. de lunes a viernes, mientras que los sábados aplicará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

En Floridablanca, área metropolitana, las autoridades también levantaron la medida para Semana Santa.