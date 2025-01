Comienza rotación y cambios del pico y placa en Bucaramanga; sigue inconformismo

Floridablanca decidió no aplicar el pico y placa a carros foráneos. Foto: Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Este martes 7 de enero comenzó la rotación del pico y placa en Bucaramanga y con ello la aplicación de nuevas medidas para los carros con matrículas de otra ciudad a los que ahora se les aplicará la medida, pero por días pares e impares.

Rotación del pico y placa en Bucaramanga 2025

En principio, la Dirección de tránsito indicó que para 2025 se mantendrá la restricción entre 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8.

Mientras que en el caso de los sábados, la rotación varía, por lo que para enero quedará de la siguiente manera

-11 de enero: 3 y 4.

-16 de enero: 5 y 6.

- 25 de enero: 7 y 8.

Cambio en el pico y placa en Bucaramanga

Sumado a esto, se indicó que los vehículos que no estén matriculados en Bucaramanga, Girón o Piedecuesta solo podrán salir cada día de por medio, bajo la restricción de días pares e impares, lo que generó el inconformismo entre la ciudadanía y el Concejo de la ciudad, en el que resaltaron la falta de un buen transporte público para sopesar la demanda de pasajeros.

En respuesta, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, señaló que: “yo no me inventé esta medida ni el alcalde, no fue algo de la noche a la mañana. Esta restricción se viene estudiando desde la parte técnica de la Dirección de Tránsito, desde inicios de 2024, motivada por órdenes del Juez 15 Administrativo de Bucaramanga”.

El funcionario se refiere a las acciones que exigió un juez a los mandatarios del área metropolitana para atender el aumento del transporte informal, pero en la que se hace énfasis en acciones para mitigar el mototaxismo, por lo que pidió la implementación del pico y placa regional, restricción al parrillero en moto y prohibiciones de tránsito por zonas y horarios específicos.