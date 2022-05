Piden cancelar congreso internacional del porno en Barranquilla

Los organizadores del evento señalan que es un espacio académico y de discusión para “mejorar y profesionalizar el sector”, y desmitificar la industria de la pornografía. Imagen de referencia. Foto: Canal

Un nuevo capítulo de controversias inició en Barranquilla por el congreso internacional del porno: Latin America Adult Business Expo 2022 (LaLexpo 2022). Después de que la Alcaldía de Cartagena negara los permisos para que el evento se llevara a cabo en la capital de Bolívar entre el 12 y 15 de junio, ahora son organizaciones de Barranquilla las que quieren evitar que se realice en su ciudad.

“Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no solo por convicción, sino que así nos lo ordena la Constitución. No cumpliría mi papel como alcalde de una ciudad como esta si no dijera que aquí caben todos, siempre y cuando se cumplan las normas”, señaló el alcalde Jaime Pumarejo, luego de que el evento se moviera a la capital de Atlántico.

Este viernes 27 de mayo se presentará ante la Alcaldía de Barranquilla un derecho de petición para que se cancele el congreso de entretenimiento para adultos. La iniciativa la encabeza la Confederación Cristiana de Colombia junto a otras organizaciones y colegios.

“Si Cartagena está dando la lucha para detener esta situación, ¿por qué Barranquilla sí le va a abrir las puertas al turismo para estos fines? Nosotros queremos defender nuestra ciudad”, cuestionó el pastor David Reyes. Otras organizaciones también presentarían derechos de petición colectivos e, incluso, personas naturales estarían preparando tutelas contra el distrito.

Por su parte, el Movimiento Social Ampliado de mujeres, la Veeduría de Mujer y Género y la Red Nacional de Mujeres rechazaron la iniciativa. “Solicitamos a la Personería, Defensoría, Procuraduría, Oficina para la Mujer del Distrito y a la Alcaldía Distrital, intervenir en la cancelación de esta afrenta para las mujeres barranquilleras que hoy viven altas tazas de violencia y feminicidio”, solicitaron a través de un comunicado.

LaLexpo 2022 señaló que el congreso es un espacio académico y de discusión para “mejorar y profesionalizar el sector”, y desmitificar la industria de la pornografía, así como resaltaron que en el país el entretenimiento para adultos genera alrededor de $80.000 millones al año para la nación por impuestos, mientras que durante el evento generarían 900 empleos.

En el congreso, destacan la presencia de The Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP), que lucha contra la pornografía infantil en internet, y de Child Sexual Sexual Abuse Material (CSAM), que orienta a los padres para prevenir que los niños vean material para adultos en la red.