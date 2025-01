Polémica en Ibagué: alcaldesa encontró oficinas vacías al inicio del año

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, llegó inspeccionó de sorpresa a las oficinas municipales y habían pocos funcionarios trabajando el 2 de enero. Foto: Archivo Particular

Hubo polémica en Ibagué luego de que la alcaldesa Johana Ximena Aranda llegara el 2 de enero a las instalaciones de la administración municipal y encontrara las oficinas vacías. En su recorrido por las dependencias, se sorprendió al ver que muchos funcionarios no estaban trabajando.

“¿Y la gente? ¿Cómo la ven? Todos de vacaciones. Les cogió el Año Nuevo y con las cobijas, vea. Los flojos, los perezosos y los faltos de compromiso les va a tocar muy duro este año”, expresó Aranda al observar la ausencia de personal.

La alcaldesa visitó la oficina de Planeación, que estaba completamente vacía, y en otra dependencia solo encontró a la directora, a quien le dijo: “La felicito a usted como directora, nosotros tenemos que liderar con el ejemplo. ¿Cómo así que las secretarías solas? Toda la gente llega tarde, se acostumbraron a eso. Parte de las cosas que tenemos que mejorar”. Además, a través de cámaras de videovigilancia, verificó que el panorama era el mismo en otras oficinas del municipio.

En la sede del Sisbén, Aranda se enteró de que el director de esta entidad había cambiado el horario de atención al público. “Dígale el director que lo espero en el despacho, ponchados todos”, fue la advertencia de la mandataria.

Enrique Hoyos, presidente de la Asociación de Empleados Públicos Del Municipio de Ibagué (Asoempubli), criticó la actitud de la alcaldesa y señaló que su reacción fue una “salida en falso”. Aseguró que la alcaldesa no estaba bien informada sobre la situación de los horarios laborales, ya que el 50% de los funcionarios de la planta trabajaron la semana anterior, mientras que el resto debía hacerlo esta semana debido a un decreto firmado por Aranda sobre la recuperación de tiempo. A esto se suman los empleados que están de vacaciones.

Hoyos también indicó que, debido a la naturaleza de sus contratos, los más de 2.000 trabajadores por prestación de servicios no estaban presentes en las oficinas. “Las organizaciones sindicales no podemos defender a funcionarios que no cumplan con los horarios, pero en este caso lo que sucede es que los trabajadores de planta habían recuperado el tiempo y otros están de vacaciones”, explicó.

En un hecho similar, en noviembre de 2024, Aranda había reprendido a los trabajadores por falta de compromiso. “Yo no patrocino flojos, yo no patrocino irresponsables ni corbatas. Aquí tenemos que exigirles a nuestros equipos. Son ustedes los secretarios los que tienen que calificarme a los equipos, pero cuando ustedes califican los equipos lo hacen con el corazón”, afirmó Aranda en esa ocasión.

En el mismo mes, también reprendió a la gerente de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), Aura Acevedo, por no haber gestionado adecuadamente un trámite con el Ministerio de Salud. “Estamos en riesgo de que se nos pierda. Ustedes sabían que la resolución se tenía que entregar y usted (gerente de la USI) me dijo: la resolución ya está, pero la resolución ni siquiera está, el acto administrativo no está porque se adopta en junta directiva, entonces me dijo mentiras y eso me molesta bastante”, expresó la alcaldesa.