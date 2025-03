Polémica entre el gremio de docentes y alcaldía de Bucaramanga: ¿Hay clases o no?

Imagen de referencia. Docentes y sindicatos se movilizarán en Bucaramanga y otros municipios de Santander en apoyo a las reformas del Gobierno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Sindicato de Educadores de Santander (SES) en Bucaramanga anunció un paro de 24 horas en respaldo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Aunque el alcalde Jaime Beltrán ordenó que las clases continúen con normalidad, los docentes ratificaron su decisión de cesar actividades y movilizarse.

El conflicto surge tras la declaratoria de día cívico por parte del presidente, medida que ha sido respaldada por sindicatos y organizaciones sociales en todo el país. Sin embargo, la administración municipal rechazó la orden y aseguró que “la ciudad no puede detenerse por una medida improvisada”.

El SES argumentó que la financiación de los salarios docentes proviene del Gobierno Nacional, no de la Alcaldía, por lo que el mandatario local no tiene autoridad para impedir su participación en la jornada de protesta. Mauricio Martínez, secretario de comunicaciones del sindicato, cuestionó la postura del alcalde: “Beltrán debe ubicarse en su lugar. No puede obstaculizar nuestro derecho a la movilización y la libre expresión”, afirmó.

Lea: Estas son las ciudades donde habrá marchas el 18 de marzo: revise horarios

El sindicato también rechazó las declaraciones del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien aseguró que la administración departamental trabajará con normalidad. En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Cada día es clave para avanzar en nuestros proyectos. No podemos darnos el lujo de parar”.

El paro docente afectará instituciones educativas en Bucaramanga y en otros municipios del departamento. En la capital santandereana, la marcha iniciará a las 3:00 p.m. desde el sector de Puerta del Sol y avanzará hasta la Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Además, el sindicato advirtió que docentes de distintos municipios del departamento se unirán a la protesta, organizando movilizaciones en cabeceras de provincia.

Pese al anuncio del paro, la Alcaldía de Bucaramanga se mantiene firme en su postura. El alcalde Jaime Beltrán reiteró que el día cívico no será acogido por su administración y que las clases deben desarrollarse. La secretaria de Educación, Martha Guarín, reforzó esta directriz, señalando que las instituciones educativas deben operar con normalidad y que las ausencias podrían tener consecuencias para los docentes que no se presenten a laborar.

Desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Cristian Rey defendió la decisión del sindicato y señaló que la jornada de paro es un ejercicio de participación ciudadana.

Le puede interesar: Capturaron a tres extranjeros por explotación sexual en Medellín

“Siguiendo el decreto presidencial, hemos decidido suspender las actividades académicas. Consideramos que esta es una jornada de reflexión y participación”, indicó.

El choque entre el sindicato y la administración local ha generado incertidumbre entre padres de familia y estudiantes, quienes no saben si finalmente habrá clases o no. Mientras algunos respaldan la protesta, otros expresan su preocupación por el impacto que tendrá la suspensión de actividades en el calendario escolar.

Algunos docentes han manifestado su respaldo al paro como una forma de visibilizar las demandas sociales, mientras que otros consideran que la suspensión de clases debió analizarse con estrategias que minimizaran sus efectos en la educación de los estudiantes.