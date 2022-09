Polémica por concejales de Santander que viajaron a San Andrés a una capacitación

Uno de los concejales de Barbosa, Santander, afirma que el dinero se debía invertir en esa capacitación. Foto: María Camila Ramírez Cañón

Diez de los trece concejales de Barbosa, Santander, se fueron hasta San Andrés a recibir una capacitación sobre el reglamento interno del Concejo. Según las denuncias de los veedores, los funcionarios se gastaron $45 millones del municipio en este viaje.

En un documento que conoció Blu Radio, se puede evidenciar que el viaje estaba planeado desde el año pasado. En este, la empresa Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo presentó la propuesta para realizar la capacitación.

La empresa ofreció dos planes, uno con un valor de $1.500.000 por persona que incluía inscripción, papelería, refrigerios, memorias; y otro de $3.200.000 por persona que incluía alojamiento en Cartagena, tiquetes aéreos y alimentación. Los concejales tomaron el plan más costoso.

“No podemos aceptar un acto tan irresponsable de los concejales. Hacen un contrato de capacitación teniendo la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) a cinco minutos de Barbosa”, sostuvo el veedor ciudadano, Marco Cortés.

Aunque hay fotografías de los concejales recibiendo lo que serían los certificados por su participación en la capacitación, la indignación de los ciudadanos se dio por uno vídeos difundidos en redes sociales, donde se ve a los funcionarios públicos bailando en las calles de la isla. Además, algunos de ellos fueron acompañados de sus parejas.

La Contraloría de Santander manifestó que aunque aún no hay una denuncia formal por este hecho, si solicitará información para saber por qué se invirtieron los recursos de esa manera.

Por su parte, el concejal de Barbosa, Edwin Camacho, manifestó que el dinero que costó el viaje no se podía invertir de otra manera. “La capacitación sí se llevó a cabo, una capacitación paga por el Concejo. Definitivamente no había forma de gastar el dinero en algo que no fuera capacitación porque la ley decía que era solo para bienestar social”.