Polémica por tarifas diferenciales a extranjeros en los museos ¿Es discriminación?

Qué belleza de reforma la suya @PatriciaArizaF ! No lo puedo creer.Esta mañana quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa. No por los empleados, que todos se portaron super bien, amables y comprensivos. Abro hilo. pic.twitter.com/xxCkxByjVx