Policía encontró a joven amarrado dentro de un carro durante un retén en Pasto

La Policía capturo a tres hombres y los puso a disposición de la Fiscalía. Foto: Captura de Video - Noticias Caracol

La Policía Nacional halló a un estudiante universitario en la parte trasera de un vehículo mientras realizaban un retén en la vía Oriental de Pasto, Nariño. Según contó la víctima a Noticias Caracol, un grupo de delincuentes se lo llevó a la fuerza cuando entraba a su casa en el municipio de Santiago, Putumayo.

“Ellos me dicen que colabore, que no intente hacer nada tonto. Después me ingresan al carro a la fuerza, me amordazan y me amarran de pies y manos”, contó el joven, quien prefirió mantener su confidencialidad. Además, mencionó que los desconocidos querían hablar con su familia y negociar “algo” a cambio de su libertad.

Al hombre lo agredieron físicamente. “En repetidas ocasiones lo hicieron en la cabeza y alguna que otra vez en el cuerpo”, precisó a Noticias Caracol.

En el momento en el que el vehículo se desplazaba por la avenida Oriental de la capital de Nariño, escoltado por otro hombre en moto, se toparon con un retén de la Policía de Tránsito. “Yo tenía mucho miedo de perder mi vida”, confesó el joven de 22 años de edad.

Las autoridades capturaron a tres secuestradores y les incautaron un arma de fuego y cinco celulares. El carro en el que fue retenida la víctima fue inmovilizado.