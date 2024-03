Por denuncia de presunta agresión sexual, renunció presidente de la Asamblea de Santander

El diputado también tiene en su contra una demanda por alimentos, razón por la cual no puede salir del país. Foto: Redes sociales

El diputado de Santander Jesús Alfredo Ariza Obregón presentó su renuncia a la asamblea y a la presidencia de la misma, luego de que se conoció un video en el que agrede verbalmente a su expareja sentimental, quien además lo denunció por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento.

El fin de semana se conoció el video en el que se ve al político tener una discusión con su pareja en el que le dice groserías, “Malparida ¿Usted piensa que yo no escuché el carro que se fue? (...) Yo soy un periquero. Y pruebe... para que pruebe la mano de un varón. Malparida, ... No me venga aquí a montar mundos. Lo que le falta es voltearle la jeta...”, son algunas de las cosas que se escuchan.

Esto provocó una primera reacción del diputado, quien aseguró que no iba a renunciar, así como indicó que no era consumidor de drogas. “Quiero pedir excusas a mi familia, a mi madre, a mi hijo, por el vocabulario usado en ese video”, afirmó, aunque no se refirió a su expareja en ese momento.

Esto desencadenó todo tipo de reacciones. Desde la Asamblea de Santander hasta el Congreso, quienes no solo sumaron sus voces para exigir la renuncia de Ariza Obregón, sino también exigieron acciones de la Fiscalía para investigar el caso. “No puede permitirse ni tolerarse este tipo de acciones y comportamientos violentos por parte de un corporado, invito a la Asamblea en pleno y al Gobernador exigir la renuncia”, dijo el diputado Danovis Lozanos (Alianza Verde).

“Como Diputada y Presidente de la Comisión de la Mujer en Santander rechazo rotundamente cualquier forma de violencia, especialmente cuando proviene de servidores públicos. Insto a la reflexión de actos tan groseros y violentos, pero también a que las autoridades actúen, YA”, afirmó a través de su cuenta de X la diputada de Santander, Diana Jiménez (coalición Sumemos).

Por su parte, la congresista María José Pizarro (Pacto Histórico) escribió en sus redes: “¿Si esto no es violencia, entonces qué es? Le pregunto a la Fiscalía, donde ya reposan varias denuncias sin avances, en contra del Presidente de la Asamblea Departamental de Santander, Jesús Ariza Obregón, de Cambio Radical. Preocupante”, debido a que Jesús Alfredo Ariza también enfrenta una demanda de alimentos, que le impide salir del país.

A esto, se sumó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien le solicitó al expresidente de la asamblea apartarse del cargo, mientras responde por las denuncias que tiene en su contra. “Le pedimos al diputado Jesús Ariza que se parte del cargo como presidente de la Asamblea por la majestad de ese cargo para que puedan afrontar con tranquilidad la defensa dentro de las normas del debido proceso y la presunción de inocencia, pero que lo pueda hacer con tranquilidad y sin poner en riesgo la dignidad de la asamblea departamental”.

Por el bien del Departamento, el diputado de la Asamblea de #Santander Jesús Alfredo Ariza debe apartarse de su cargo como presidente de la corporación. Esa valiosa dignidad no tiene por qué verse empañada con el lastre de sus desafortunadas acciones personales.

Sobre el caso, el abogado de la víctima, Alfonso Gómez, indicó que su defendida tiene más pruebas en las que se evidencia la violencia intrafamiliar que el político ejercía contra su pareja, así como señaló a Noticias Uno que interpusieron una denuncia por acceso carnal violento. “Estamos hablando de violencia intrafamiliar y abuso sexual. La denuncia se formuló hasta hace un par de meses, pero por alguna razón fue mediático el tema, no era el interés, pero se mediatizó la situación”.

Ante todo esto, en la mañana de este martes 26 de marzo, Jesús Ariza hizo púbico a través de un comunicado su renuncia a la asamblea de Santander, “con el propósito de preservar la dignidad de la Asamblea y el normal ejercicio de sus atribuciones públicas, y simultáneamente dedicarme a la defensa de mi buen nombre y mi presunción de inocencia”.

En el documento aseguró que el video fue tergiversado y que no agredió a su expareja, por lo que dice que se trata de una campaña de desprestigio, “fruto de la planeada provocación urdida por esta señora en mi contra y en la exaltación del ánimo que me causó esta injusta provocación”. Finalmente, manifiesta que está dará su versión a la Fiscalía.