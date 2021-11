Por tentativa de feminicidio, ordenan capturar al compositor “Tico” Mercado

El Juzgado Séptimo Penal de Valledupar emitió una orden de captura en contra del compositor de música vallenata Alberto Antonio Mercado Suárez, conocido en el mundo artístico como ‘Tico’ Mercado, ya que el artista fue denunciado por su expareja por tentativa de feminicidio. De acuerdo con el relato de la denunciante, consignado en la Fiscalía el 14 de octubre de 2021, Mercado la agredió físicamente mientras la insultaba y amenazaba con que la “iba a matar”.

“Me asfixió hasta que vio que casi me desmayo. Me agredió físicamente, me insultaba y me amenaza con que me iba a matar. Es la primera vez que me agrede físicamente, pero anteriormente me había agredido verbal y psicológicamente”, se lee en la denuncia hecha por su expareja en Valledupar.

Según la mujer, los hechos ocurrieron el mismo 14 de octubre de 2021 a las 4:00 am. “Alberto Antonio Mercado Suárez llegó a mi casa a agredirme porque nosotros terminamos la relación hace unas semanas y yo empecé otra relación con otra persona y lo tomó mal, estaba ebrio y me agredió golpeándome con puños en la cara, me golpeó la boca, el rostro. Me ha amenazado con matarme como tres veces, y las agresiones verbales son muy frecuentes. No quiero que se acerque más a mí y, si algo me puede pasar, quiero dejar constancia que él podría ser responsable de ella”, añadió la denunciante a las autoridades

El dictamen de Medicina Legal concluyó que la víctima sufrió agresión física, lo que provocó una incapacidad médico legal de 15 días, y sugirió una valoración por red hospitalaria, con el objetivo de descartar fractura nasal y manejo de dolor. Así mismo, los médicos sugirieron una valoración odontológica para descartar una luxación.

“Tico” Mercado es un reconocido compositor de música vallenata. Algunas de sus canciones más sonadas son Olvídala, del Binomio de Oro; Que le diré al corazón, de Los Gigantes; Que Vuelva, de Los Diablitos; No te detengas, de Miguel Morales: y Dile, de Silvestre Dangond.