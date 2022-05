Prohibido parrillero hombre en moto, en Villa del Rosario (Norte de Santander)

Quienes incumplan el decreto se exponen a ser multados. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

El alcalde de Vila del Rosario, en Norte de Santander, Carlos Julio Socha, emitió un decreto por medio del cual implementará medidas para garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia en ese municipio. Entre las medidas se contempla que entre el 9 de mayo y el 30 de julio de 2022, desde las cero horas hasta las 11:00 p.m., se restringirá la circulación de motocicletas con acompañante hombre.

De dicha medicado quedaron exceptuadas las motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, a empresas de seguridad privadas; cuando se transporte a personas en condición de discapacidad; las usadas por personas que prestan servicios a aseguradoras y aquellas utilizadas para brindar asistencia de conductor elegido, o asistencia mecánica.

El alcalde Carlos Socha le dijo al diario La Opinión de Cúcuta, que se necesita mantener un control en los motorizados ya que muchos de los delitos que se cometen son en motocicleta.

En el decreto también se incluyen medidas para el control del expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas que será de lunes a jueves, de 6:00 a.m. a 2:00 a.m.; viernes y sábado, de 6:00 a.m. a 4:00 a.m.; domingos de 6:00 a.m. a 2:00 a.m.. Cuando el lunes sea festivo, el domingo será desde las 6:00 a.m. a 4:00 a.m.