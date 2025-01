Alcalde de Duitama sorprendió a funcionarios de fiesta en una oficina municipal

El alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, encontró botellas, cerveza regada y música a todo volumen en una oficina municipal. Foto: Archivo Particular

José Luis Bohórquez, alcalde de Duitama, Boyacá, denunció un caso de indisciplina tras descubrir que varios funcionarios estaban consumiendo alcohol y celebrando en una oficina del edificio municipal durante el horario laboral. El hecho quedó registrado en un video publicado por el mandatario en sus redes sociales.

Según Bohórquez, recibió la alerta de un ciudadano sobre música a alto volumen y ausencia de atención al público en una dependencia de la alcaldía. Al inspeccionar el lugar, encontró botellas de cerveza, vasos y una bebida derramada en el piso. “Las oficinas no son para tomar. Estamos en horario laboral, aquí no se toma, no se bebe, no se fuma… cerveza regada, botellas regadas ¿qué es esto? ¿la alcaldía o un bar?”, dijo el mandatario mientras apagaba la música que sonaba en un computador.

En la publicación en su cuenta de X donde compartió el video, mencionó que mientras sea alcalde, hará respetar el servicio público. “Ya pedí una investigación formal contra quienes decidieron actuar irregularmente. Hay que dar ejemplo y no vergüenza”.

El alcalde, calificó el acto como una falta de respeto hacia la ciudadanía y el servicio público. “Imagínese, tras que los políticos estamos deslegitimados, la gente llega a la alcaldía y encuentra a estos ‘manes’ enrumbados. Es una falta de respeto”, afirmó a Caracol Radio. Asimismo, subrayó que el servicio público es sagrado y que mientras algunos funcionarios incumplen sus deberes, otros trabajan arduamente para sacar adelante al municipio.

En el video también dice, “todavía no me he ido. Aún soy alcalde, me hacen el favor y tratan esto con el respeto que se merece”, en alusión a la sentencia del Consejo de Estado que declaró nula su elección por doble militancia política. La decisión, emitida el 12 de diciembre de 2024, señala que apoyó a candidatos del Polo Democrático mientras militaba en Colombia Humana, pero Bohórquez continúa en el cargo mientras se resuelven las implicaciones legales.

Bohórquez anunció que desde la Oficina de Control Interno Disciplinario determinarán responsabilidades y sanciones, que podrían incluir el despido de los implicados, dependiendo de la naturaleza de sus contratos. “Lo primero es establecer quién es funcionario de planta, quién es contratista y, según el régimen disciplinario, tomar las medidas correspondientes. Nadie está por encima del servicio público”, agregó.

Además, aseguró que estará atento a los resultados de la investigación y las sanciones que se determinen. “Que Duitama sepa que no seremos alcahuetas de malas conductas”, concluyó el mandatario.